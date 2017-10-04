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Создание макета для брендирования автомобиля Ford Transit Van
Необходимо разработать макет для брендирования автомобиля Ford Transit VAN 310 MWB Base для компании, занимающейся реализацией весового оборудования.
Тип брендирования: оклейка бортов, задней части кузова и дверей. Общие пожелания: Сохранение единого фирменного стиля. Классическое, но яркое и современное исполнение. Для понимания стилистики компании, можно посетить сайт : www.mirvesov.ru
Цель брендирования: привлечение новых клиентов и информирование о существовании компании. Необходимо креативное исполнение, исключающее схематичное изображение весового оборудования и текста.
Важно: не следует размещать изображения логотипа(!) иконтактных данных (!), а также изображений весов на стыках дверей и прочих
неровностях. Левый и правый борт автомобиля должны быть одинаковыми. Брендируется только т.н. "окошко", размеры которого указаны на изображении.
На бортах по мимо изображений весового оборудования нужно разместить: 1. Логотип В прикрепленных файлах https://yadi.sk/d/tXOs9LiP3NhDJQ есть несколько вариантов логотипа, на усмотрение дизайнера, он может быть в т.н. «квадратном» исполнении или вытянутом «прямоугольном». Цвет логотипа можно менять только на белый, если
выбран темный фон или фон, на котором логотип в первозданном виде смотрится не гармонично.
2. Контакты: Тел: 8-495-649-64-44 сайт: www.mirvesov.ru.
3.Текст. Текст для бортов: «Весы всех видов», « Продажа, ремонт,доставка, поверка». Как гармоничнее расположить этот текст: на усмотрение дизайнера. Пожелание: чтобы была высокая читаемость.
4. Над задними колесами необходимо реализовать элемент крановых весов будто бы взвешивающих это самое заднее колесо . Пример того, как это выглядит есть в прикрепленных файлах на примере уже брендированного автомобиля. Этот элемент можно обыграть в том же виде как он представлен на фото; можно попробовать включить его в общую экспозицию всего брендирования; можно обыграть иначе, сохранив суть идеи.
Двери: 1. Добавить логотип и телефон на двери. Лучше в 2 строки.(размеры в прикрепленных файлах)
Задняя часть автомобиля:
1. Должен присутствовать логотип и контактные данные. 2. Текст:"Все виды весов-Продажа-Ремонт-Поверка-Калибровка-Выезд специалиста" 3. По желанию\задумке\возможности добавить изображение(я) весового оборудования. Все это должно быть грамотно вписано в общий стиль брендирования.
Примечание: в файлах брендирования есть пример того, как уже оклеена одна из машин компании. Мы ждем сейчас варианты интересней, ярче и креативней! Пожалуйста, учитывайте это при подаче заявок. Также просьба учитывать, что нужно разработать брендирование машины FORD, а не той, чье фото приведено как пример!
Ждем невероятных идей! По всем возникающим вопросам пишите в личные сообщения. Готовы ответить на все вопросы.
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