Требуется разработать концепцию и дизайн баннера для ресторанного комплекса. Баннерная конструкция стоит у дороги на въезде на территорию. Обе стороны будут задействованы: одна сторона - русский язык, другая сторона государственный язык (перевод сделаем сами). Нужно ...
Разработка витринной вывески (формат А1) ногтевой студии
необходимо разработать плакат формата А1, для ногтевой студии с обязательными элементами: фото или рисунок релевантный направлению бизнеса, слова: маникюр, педикюр, маникюрная студия или ногтевой сервис,
адрес и лого (предоставляется после выбора исполнителя). Нужен конечный файл для печати на бэклите разрешение 200 dpi.
Срок исполнения 2 дня с даты подтверждения исполнителя,
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