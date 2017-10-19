Добрый день !

Нужен дизайн роллапа для конференции.

Обязательная текстовка: «РОЗНИЦА И КОРПОБЛОК В БАНКАХ - 2017»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

3 ноября 2017 Минск

организатор infobank.by

так же логотипы партнеров и инфопартнеров разместить (лого здесь https://infobank.by/roznica-i-korpoblok-v-bankax-2017-mezhdunarodnaya-prakticheskaya-konferenciya-3-noyabrya-2017/)

Размер роллапа 2 м. высота 1.2 м ширина

вот здесь предыдущий ролл ап- в таком стиле его и можно сделать http://prntscr.com/h1snwe