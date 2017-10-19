Дизайн роллапа для конференции

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт14 заявок250 просмотров

Добрый день !

Нужен дизайн роллапа для конференции.

Обязательная текстовка:  «РОЗНИЦА И КОРПОБЛОК В БАНКАХ - 2017»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

3 ноября 2017 Минск

организатор infobank.by

так же логотипы партнеров и инфопартнеров разместить (лого здесь https://infobank.by/roznica-i-korpoblok-v-bankax-2017-mezhdunarodnaya-prakticheskaya-konferenciya-3-noyabrya-2017/)

Размер роллапа 2 м. высота 1.2 м ширина

вот здесь предыдущий ролл ап- в таком стиле его и можно сделать http://prntscr.com/h1snwe

8 лет назад
vuslav
53 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка витринной вывески (формат А1) ногтевой студии

    $15

    необходимо разработать плакат формата А1, для ногтевой студии с обязательными элементами: фото или рисунок релевантный направлению бизнеса,  слова: маникюр, педикюр, маникюрная студия или ногтевой сервис, адрес и лого (предоставляется после выбора исполнителя). Нужен ...

    Наружная реклама6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка баннера 3000*6000

    Требуется разработать концепцию и дизайн баннера для ресторанного комплекса. Баннерная конструкция стоит у дороги на въезде на территорию. Обе стороны будут задействованы: одна сторона - русский язык, другая сторона государственный язык (перевод сделаем сами). Нужно ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание макета для брендирования автомобиля Ford Transit Van

    $52

    Необходимо разработать макет для брендирования автомобиля Ford Transit VAN 310 MWB Base для компании, занимающейся реализацией весового оборудования. Тип брендирования: оклейка бортов, задней части кузова и дверей. Общие пожелания: Сохранение единого фирменного стиля. Классическое, ...

    Наружная реклама6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка конструкций «Ретро-буквы» с лампочками

    Задачи по приоритету: 1)     Подобрать наиболее оптимальный английскийи русский шрифт (буквы, цифры и основные символы) для разработки конструкций «Ретро-буквы». 2)     Разработать конструкцию букв, цифр иосновных символов английского алфавита. 3)     Разработать систему крепления букв настену ...

    Наружная реклама2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать стены домика

    $1000

    Есть изделие, необходимо изготовить наклейку в виде стен для дома (нарисовать окна, дверь и т.д.) все нужно оформить в новогодней тематике(в окне елка, висят гирлянды, снег и т.д.) на изделие будет одеваться крыша белого ...

    Наружная реклама19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн визитки и рекламный лист формата А4

    $10

    Требуется сделать: - дизайн визитки - дизайн рекламного листа формата А4 (наружная реклама) Тематика: Люстры, светильники Дизайн должен быть подходящий к тематике , в рекламном листе возможно отображение ...

    Наружная реклама33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редизайн микроавтобуса по чистке подушек

    $50

    Нужно придумать редизайн на русском (перевод сделаем после) или новое брендирование микроавтобуса, который осуществляет «услугу чистки подушек». У нас есть логотип, наименование (HTT - Health through Traditions - здоровье через традиции).  ...

    Наружная реклама1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Макет баннера

    Необходимо изготовить не сложный дизайн баннера для уличного размещения. На баннере будет в основном текст и 3 рисунка (фото), которые необходимо обработать. Нацелены на максимально бюджетный вариант. Выбирать ...

    Наружная реклама18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Каталог продукции

    Необходимо создать каталог по прикрепленному образцу. Картинки техники пришлем. Текстовое описание необходимо будет добавить. Для примера можно будет взять тексты из каталога и переработать для нашего оборудования (тоже крановая техника). http://www.stahlcranes.com/ru/download/produktbroschueren/produktbroschueren.php - ...

    Наружная реклама24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад