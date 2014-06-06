Нужно разработать логотип (для сайта и для копирайта на фотографии), макет визитки и макет флаера для детского фотографа. Бюджет минимальный.
Логотипы и Знаки16 заявок
Закрыт
7 лет назад
Нужно разработать логотип (для сайта и для копирайта на фотографии), макет визитки и макет флаера для детского фотографа. Бюджет минимальный.
Нужно сделать 5 баннеров размером 848px × 283px для слайд-шоу на главной странице интернет-магазина (тематика - огнестойкие стеновые панели). Тексты предоставим. Присылайте ваши предложения, с указанием сроков и стоимости. Примеры ваших работ как плюс.
Нужен человек для размещения уже готовых материалов на наши сайты (url вышлю по запросу). Тематика сайтов - стройматериалы. Всего два сайта на CMS Joomla 2.5. Задачи: - Подготовка и размещение материалов на сайт; - Подготовка графических материалов для ...