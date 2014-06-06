Nvk2886

Нина Nvk2886

 
37 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Создание 5 баннеров для слайд-шоу на главной
Хороший заказчик. Приятно сотрудничать. Рекомендую.
Заказывала 5 баннеров для слайд-шоу на главной странице интернет-магазина. Работой осталась довольна!
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