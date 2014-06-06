Нужен человек для размещения уже готовых материалов на наши сайты (url вышлю по запросу). Тематика сайтов - стройматериалы. Всего два сайта на CMS Joomla 2.5. Задачи: - Подготовка и размещение материалов на сайт; - Подготовка графических материалов для ...