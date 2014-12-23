Работаю на дому (бухгалтерия, интернет)

Гречишкина Ольга Сергеевна Санкт-Петербург

тел. 8-967-537-44-90

e-mail: [email protected]: olga190688 ICQ: 626-048-320

Цель:Получение удаленной работы на компьютере.

Опыт работы:2013 - наст. вр. – ООО "МОРТРАНС", бухгалтер. С июня 2014 г. вотпуске по уходу за ребенком.

2012 - 2013 – ЗАО "Системы связи и телемеханики", делопроизводитель

(1 месяц), инженер-проектировщик, инженер-программист, инженер-телемеханик (остальное время). 2010 - 2012 - ОАО "НИИ "Вектор", инженер-программист. 2007 - 2010 - Санкт-Петербургский государственный электротехническийуниверситет "ЛЭТИ", секретарь проректора.

Образование:2007 - 2013 - Санкт-Петербургскийгосударственный электротехнический университет "ЛЭТИ", кафедра

Автоматики и процессов управления, инженер (специалист).

Знания и навыки:

большой опыт работы на компьютере, знание компьютера от "железа" и BIOS до пользовательского ПО;

знание языков программирования Ассемблер (Intel и AVR), С/C++;

знакомство с базами данных MS SQL Server, MS Access, 1С, Oracle и др.;

отличное знание офисных программ;

работа в интернете;

работа в графических и/или чертежных программах, таких как AutoCad, Photoshop, в SCADA-системе Wonderware InTouch;

грамотный русский и английский языки.

К выполнению поставленных задач подхожуочень ответственно. Внимательна, исполнительна, , дисциплинирована, доброжелательна.

С удовольствием учусь новому. 26 лет, замужем.