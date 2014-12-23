Гречишкина Ольга Сергеевна Санкт-Петербург
тел. 8-967-537-44-90
e-mail: [email protected]: olga190688 ICQ: 626-048-320
Цель:Получение удаленной работы на компьютере.
Опыт работы:2013 - наст. вр. – ООО "МОРТРАНС", бухгалтер. С июня 2014 г. вотпуске по уходу за ребенком.
2012 - 2013 – ЗАО "Системы связи и телемеханики", делопроизводитель
(1 месяц), инженер-проектировщик, инженер-программист, инженер-телемеханик (остальное время). 2010 - 2012 - ОАО "НИИ "Вектор", инженер-программист. 2007 - 2010 - Санкт-Петербургский государственный электротехническийуниверситет "ЛЭТИ", секретарь проректора.
Образование:2007 - 2013 - Санкт-Петербургскийгосударственный электротехнический университет "ЛЭТИ", кафедра
Автоматики и процессов управления, инженер (специалист).
Знания и навыки:
- большой опыт работы на компьютере, знание компьютера от "железа" и BIOS до пользовательского ПО;
- знание языков программирования Ассемблер (Intel и AVR), С/C++;
- знакомство с базами данных MS SQL Server, MS Access, 1С, Oracle и др.;
- отличное знание офисных программ;
- работа в интернете;
- работа в графических и/или чертежных программах, таких как AutoCad, Photoshop, в SCADA-системе Wonderware InTouch;
- грамотный русский и английский языки.
С удовольствием учусь новому. 26 лет, замужем.
Портфолио
- Бухгалтер/Помощник бухгалтера удаленно418 просмотров