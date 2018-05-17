Добрый день, дамы и господа Необходимо нарисовать шапку для группы в ВК Вот шапки, которые нравятся мне и хотел бы получить что-то похожее, но не грубый плагиат
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Доброго времени суток, дамы и господа. Требуется разработать дизайн, для ролл ап стенда. Суть его будет заключаться в привлечении внимания, а значит - что он должен быть ярким и вызывать интерес. По ...Наружная реклама20 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток, друзья Необходима верстка дизайна Главная страница + доп страница с товаром + форма заказа Подробности, при более детальном общении Спасибо -)HTML-верстка1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Добрый день, дамы и господа. Попытка номер 2 =) Необходимо выполнить дизайн сайта. Лендинг пейдж. Сам сайт по продажам Роз в Колбе. ART стиль - Красавица и Чудовище. Друзья! ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Имеется дизайн. PNG + PSD Необходимо адаптировать под cms DLEHTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, дамы и господа. Необходимо выполнить дизайн сайта. Лендинг пейдж. Сам сайт по продажам Роз в Колбе. ART стиль - Красавица и Чудовище. Друзья! Интересует только АРТ стиль. ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад