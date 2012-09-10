PavelPrischepa

Надо написать библиотеу hasher.so на C 1. Функция get_hash_by_http(url, sess) которая принимает два аргумента: - url (текст) - sess (текст) отправляет HTTP запрос с GET параметром возвращает кусок текста полученный с сервера (только в случае если код ответа ...
- Системное программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Неодходимо написать модуль интеграции друпал и редмайн в части http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/Rest_TimeEntries Создать новую сущности: - Проект - Отметка о затраченном времени Импорт через модуль feeds данных о затраченном времени по проектам. Импорт все данных, импорт данных за период.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $150
Необходимо сделать дизайн главной страницы сайта — мокап в присоединенном файле. Стоимость можете предложить свою — согласуем. Заголовок: - Логотип (будет выслан по заключению договора) - Название «Группа компаний i20.biz» - Телефон, email, Skype - Выбор языка с помощью флагов государств ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $1500
Необходимо сделать дизайн дляторговой сети алкогольных напитков. Что-то в стиле http://septima.ru/ Дизайн должен быть качественным и представительным. Необходимо задизайнить 16 макетов. По проекту подписываем NDA. Работать будем поэтапно. Каждый этап согласуется с руководством, корректируется и после этого двигаемся дальше. По каждому этапу ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад