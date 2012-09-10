PavelPrischepa

Необходимо сделать дизайн дляторговой сети алкогольных напитков. Что-то в стиле http://septima.ru/ Дизайн должен быть качественным и представительным. Необходимо задизайнить 16 макетов. По проекту подписываем NDA. Работать будем поэтапно. Каждый этап согласуется с руководством, корректируется и после этого двигаемся дальше. По каждому этапу ...