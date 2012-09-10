PavelPrischepa

Павел PavelPrischepa

 
39 летРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Надо написать небольшую библиотеу на С

    Надо написать библиотеу hasher.so на C 1. Функция get_hash_by_http(url, sess) которая принимает два аргумента: - url (текст) - sess (текст) отправляет HTTP запрос с GET параметром возвращает кусок текста полученный с сервера (только в случае если код ответа ...

    Redis
    Системное программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать интеграцию Drupal 7 + Redmine TimeEntries

    Неодходимо написать модуль интеграции друпал и редмайн в части http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/Rest_TimeEntries Создать новую сущности: - Проект - Отметка о затраченном времени Импорт через модуль feeds данных о затраченном времени по проектам. Импорт все данных, импорт данных за период.

    DrupalRedmine
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Главная страница сайта группы компаний

    $150

    Необходимо сделать дизайн главной страницы сайта — мокап в присоединенном файле. Стоимость можете предложить свою — согласуем. Заголовок: - Логотип (будет выслан по заключению договора) - Название «Группа компаний i20.biz» - Телефон, email, Skype - Выбор языка с помощью флагов государств ...

    Дизайн главной страницыМокап
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта торговой сети алкогольных напитков

    $1500

    Необходимо сделать дизайн дляторговой сети алкогольных напитков. Что-то в стиле http://septima.ru/ Дизайн должен быть качественным и представительным. Необходимо задизайнить 16 макетов. По проекту подписываем NDA. Работать будем поэтапно. Каждый этап согласуется с руководством, корректируется и после этого двигаемся дальше. По каждому этапу ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад