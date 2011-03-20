Pershavoda

Интернет-магазин с большим функционалом, оригинальным индивидуальным дизайном. Сайт должен содержать: фильтр товаров, сортировка товаров, личный кабинет клиента, система скидок, корзина товаров, оплата товаров через Paypal и др. То есть требуется опытный программист, готовый выполнить ...