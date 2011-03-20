Pershavoda

Ирина Степовая Pershavoda

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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  • Создание сайта интернет-магазина "под ключ" (дизайн+верстка)

    Интернет-магазин с большим функционалом, оригинальным индивидуальным дизайном. Сайт должен содержать: фильтр товаров, сортировка товаров, личный кабинет клиента, система скидок, корзина товаров, оплата товаров через Paypal и др. То есть требуется опытный программист, готовый выполнить ...

    Сайты «под ключ»39 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта Joomla+Virtuemart

    $100

    Необходимо доработать сайт, написанный на Joomle + Virtuemart. Нужен опытный программист, к которому можно обращаться по вопросам доработки сайта. Исправление существующих проблем на сайте плюс внедрение новых технологий. Доскональное знание Virtuemart обязательное ...

    Joomla
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    Необходимо разработать художественный, оригинальный дизайн сайта для фирмы по очистке воды. Сайт разработан на Joomla+Virtuemart. Необходимо нарисовать красивую шапку на водную тематику, меню, иконки и т.д.

    Joomla
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад