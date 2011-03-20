Pershavoda

Интернет-магазин с большим функционалом, оригинальным индивидуальным дизайном. Сайт должен содержать: фильтр товаров, сортировка товаров, личный кабинет клиента, система скидок, корзина товаров, оплата товаров через Paypal и др. То есть требуется опытный программист, готовый выполнить ...
- Сайты «под ключ»39 заявокЗакрыт10 лет назад
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется опытный специалист. Необходимо доработать корзину заказов Viertuemart. Исправить некоторые ошибки верстки сайта. Внедрить новые идеи.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо доработать сайт, написанный на Joomle + Virtuemart. Нужен опытный программист, к которому можно обращаться по вопросам доработки сайта. Исправление существующих проблем на сайте плюс внедрение новых технологий. Доскональное знание Virtuemart обязательное ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо перевести статический сайт в интернет магазин. Более 300 товаров. Сроки ограничены. Максимум 1-2 недели.Интернет-магазины17 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать художественный, оригинальный дизайн сайта для фирмы по очистке воды. Сайт разработан на Joomla+Virtuemart. Необходимо нарисовать красивую шапку на водную тематику, меню, иконки и т.д.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт14 лет назад