Prudant

Антон Prudant

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Gena84
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Сайт по продаже криогенного оборудования
Drupal
Отличный заказчик, сотрудничаем до сих пор.
Работаю с Геннадием впервые. Требовалось разработать сайт по продаже криогенного оборудования - www.cryoluck.ru. Работа не затягивается и не откладывается в долгий ящик. Все комментарии и просьбы заказчика, в процессе разработки сайта учитываются, что очень приятно. Хорошее соотношение цены и качества выполняемой работы. Данному исполнителю доверять можно. В настоящий момент начали работу над вторым проектом.
Ответный отзыв
Gena84
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Сайт по продаже лифтового оборудования
Спасибо, приятное сотрудничество получается. Надеюсь на дальнешее развитие проектов и появление новых.
Сделали с Геннадием уже второй проект. Все наши пожелания были учтены и реализованы. Рекомендую!
Ответный отзыв