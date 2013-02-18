$500
Необходимо создать сайт "под ключ" на основе шаблона. Необходимы разделы: - ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА - О КОМПАНИИ - ПРОДУКТОВЫЙ КАТАЛОГ (5-10 продуктов) - НАШИ ПРОЕКТЫ - КОНТАКТЫ ...
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Необходимо создать сайт "под ключ" на основе шаблона. Необходимы разделы: - ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА - О КОМПАНИИ - ПРОДУКТОВЫЙ КАТАЛОГ (5-10 продуктов) - НАШИ ПРОЕКТЫ - КОНТАКТЫ ...
Требуется разработать сайт по продаже криогенного оборудования - www.cryoluck.ru. Дизайн сайта выполнить на основе выбранного шаблона с templatemonster. - Необходимо подключить CMS - Drupal 7 - Разработать иерархию и страницы ...
Требуется адаптировать готовый шаблон с templatemonster.com Сайт нужен скорее всего с админкой. Посоветуйте варианты. Я в этом деле чайник.) Нужен вариант без Flash. Номера шаблонов которые подобрал: ...