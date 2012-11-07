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Ольга Касаткина QAZWSXQAZ

 
34 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • III танцевальный Фестиваль по Импровизационному Хастлу

    Задача: создать дизайн сайта с версткой для программиста. Пример структуры сайта: http://www.hustle.dance/ http://www.brazuka.ru/ http://dancelab.pro/ https://www.cybermarketing.ru/ В ближайшие дни на просмотр заказчику: внешне набросать титульную страницу + раздел фестиваля на сайте школы-организатора. Далее - работа напрямую с техническим специалистом по программированию ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ведение сайта, техподдержка

    Постоянные онлайн консультации по изменениям на сайте( на базе битрикс), редактирование административной части сайта, внесение изменений в технической части, оформление. Добавление рубрик и т.д. Устранение неполадок в максимально короткие сроки. Пишите стоимость ежемесячной оплаты техподдержки. резидент-замки. рф ОЧЕНЬ ОПЕРАТИВНАЯ ...

    Битрикс
    Служба поддержки1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • 3D-дизайн в интерьере

    Требуется 3D дизайн двери в Модном Интерьере. ( на основе модели SAT и и фото). При необходимости, предоставлю изображения в jpg. Формат итогового файла: jpg. tif. Размер итогового изображения- не более А4.

    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет циферблата для часов

    Необходимо создание макетов для печати часов. Тех задание - во вложении. В данный момент необходим макет только одной торговой марки ( pnevmolux) Оставляйте свою почту. Я вышлю логотип. Обязательно укажите цену и сроки. Лучше ...

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Новогодняя открытка с анимацией

    Необходимо создание новогодней открытки с анимацией. Открытка пойдет в рассылку. кампания - Rezident. Пример логотипа - во вложении. При необходимости вышлю cdr. Наш сайт: http://резидент-замки.рф/ Внимание! Не берите стилистику с сайта! Обязательно пишите стоимость работ и сроки. ...

    Анимация16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать раздел сайта (Конфигуратор)

    Необходимо создание конфигуратора на сайте http://резидент-замки.рф/ Техническое задание во вложении. Исполнение проекта необходимо" под ключ" в течение нескольких дней. ( До конца недели однозначно) Обязательно пишите стоимость услуги. и точные сроки!!!

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка каталога

    Верстка каталога. Возможно, помощь в подборе и обработке изображений и структурировании текста. Требуется 2 макета: RGB и CMYK. Шрифт- строго черный, чтобы принтер не дробил его по цветам и шрифт не расплывался.

    Верстка полиграфии30 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн подставок под кружки и часов

    Нужно сделать дизайн для костеров ( подставки под кружки) и дизайн часов. Строгий стиль. Костеры нужны 2-х видов: для дверей "Rezident" и для пневматического/гидравлического оборудования "Пневмолюкс". Можно посмотреть сайт; - Резидент производит двери, замки , дверные ...

    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн для производства

    Параметры: Дизайн по фотографии для производства.Только рисунок на самой двери. Дверь матовая с 1 стороны, гравировка по матовой стороне,2500Х1060х8. Нужен исходник для печати пескоструем в cdr или dxf (сплайны). Желательно сразу в dxf. Внимательно смотрите, чтобы не ...

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    Техническое задание. Задача: Изменение внешнего вида конфигуратора на сайте: http://резидент-замки.рф Структура конфигуратора с точки зрения пользователя: Этап 1: Выбор типа двери А) Распашные или Сдвижные Б)Одностворчатые или Двустворчатые Данном этапе должен быть предложен стандартный ...

    PHPДизайн сайта
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 3D-рисунок, 4 двери

    4 Двери в 3D графике на основе фотографий,. Прилагаю фото дверей. На чертежи не обращать внимание. 1 каталог: 1.1. титульная картинка - заменить дверь вместо раздвижной на распашную.( пример на стр.2 данного каталога. 1.2. Второе фото ...

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рекламный плакат на основе фотографии

    Имеется фото, на его основе требуется создание рекламного плаката для печати и рассылки. Предоставляем фотографии.(Выбрать одну из списка) 1)Возможна обработка и кадрировка данного фото, внедрение логотипа и слогана: " Замок Резидент! С ним спокойно!" Необходим акцент на ...

    Обработка фотографий20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редактирование сайта

    сайт http://резидент-замки.рф/. В нем имеется конфигуртор, где потребитель может просчитывать приблизительную стоимость двери, в зависимости от ее параметров. В данный момент он полностью прописан, но внешне скрыт. Необходимо, на базе имеющегося PHP кода ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обработка фото

    В данный момент требуется создание рекламного плаката для печати и рассылки. На базе предоставленной фотографии.(Выбрать одну из списка) 1)Возможна обработка и кадрировка данного фото, внедрение логотипа и слогана: " Замки Резидент. Актуальны в любом сезоне!" ...

    Обработка фотографий22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад