Параметры: Дизайн по фотографии для производства.Только рисунок на самой двери. Дверь матовая с 1 стороны, гравировка по матовой стороне,2500Х1060х8. Нужен исходник для печати пескоструем в cdr или dxf (сплайны). Желательно сразу в dxf. Внимательно смотрите, чтобы не ...