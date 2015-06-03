R-novskiy5

Коля R-novskiy5

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

AR4y
27 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Статья о продвижении частных майстров
Не плохо. Заплатил вовремя
Нормас
Ответный отзыв
Lidasik
38 лет
12 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$5
10 баллов
10 лет назад
"Нарисовать" в AutoCAD модели для лабораторной
AutoCAD
Рекомендую Николая в качестве заказчика. Понятное ТЗ, на связи, оплата без задержек. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Спасибо! Все быстро и качественно! Был и буду рад сотрудничать!
Ответный отзыв
Kleopatra_M-H
Юлия 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Курсовая работа по психологии (укр,). Срочно
Отличный заказчик. Оперативная связь, руку держал на пульсе, все уточнялось и менялось сразу. Приятное общение, моментальная оплата. РЕКОМЕНДУЮ!
Рекомендую. Постоянно шли уточнения, что является важным, на мой взгляд, составляющим успешного сотрудничества. Также понравилась оперативность и умение находить компромисс. Спасибо за успешно выполненную работу!
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