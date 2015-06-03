R-novskiy5

Нужно сделать редизайн страниц с адаптацией под планшет и мобилку. В Figma. Пример в прикрепленных.
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Статья. Тема. Как продвигать услуги частного майстра ЦА: маникюрщики, парикмахеры на дому и тд.Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
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Нужнен текст и структура презентации для системы автоматизации салонов красоты, барбершопов и тд. На русском и украинском. Более детально в лс.Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
Здраствуйте! Ищу веб-дизайнера на проект. Нужно качественно, с ощущением идеи, и конечно же, быстро и дешево. Главное требование, чтобы вы всегда были на связи и оперативно реагировали на нюансы в работе. ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужны качественные, продающие и оригинальные статьи для сайта о разработке ПО и digital решений. По сути нужна текстовая (смысловая) составляющая, разработанная в соответствии с формулами успешного копирайтинга, что также будет влиять на seo продвижение ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
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Потрібно написати курсову роботу з експериментальної психології на тему: "Вплив фону в дослідженні міміки і жестів". Приклад прикріплений. Проект дійсний до: 8.12.14.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад