RBS-Invest

Необходим скрипт, который будет выполнять следующее: Есть таблица users, состоит она из login,password, email,qiwi,data,ref,user_ip Мне необходимо следующее: Пользовтаели регистрируются, данные заносятся в базу, нечего не обычного. Скрипт выполнять слледующее: Он ищет одинаковые IP по базе, и группирует их в группы ...