RBS-Invest

Андрей RBS-Invest

 
41 годРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Шапка для сайта.

    Необходима шапка для сайта, цветовая гамма, серо, зеленая, розовая. Размеры 1100х200 Текст: www.magnat-kassa.ru, МAGNAT-KASSA, проект создан при поддержке www.rbs-invest.ru Тематика: бизнес, инвестирование, деньги.

    Шапка для сайта
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Простой скрипт объединения в группы

    Необходим скрипт, который будет выполнять следующее: Есть таблица users, состоит она из login,password, email,qiwi,data,ref,user_ip Мне необходимо следующее: Пользовтаели регистрируются, данные заносятся в базу, нечего не обычного. Скрипт выполнять слледующее: Он ищет одинаковые IP по базе, и группирует их в группы ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка простого скрипта

    Необходимо разработать скрипт, функции скрипта: Пользователь из таблицы users вводит данные в форму, и нажимает кнопку отправить, в ответ он получает статус обрабатывается, данные отправились на N- Страницу, там я выбираю стоит ли активировать или нет, ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад