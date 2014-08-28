Необходимо проверить все файлы скрипты на ошибки,дырки, на возможные инъекции. Ваша задача: Проверить все скрипты и написать комментарии где были ошибки. Не удаляя старые строки скриптов.
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Необходима шапка для сайта, цветовая гамма, серо, зеленая, розовая. Размеры 1100х200 Текст: www.magnat-kassa.ru, МAGNAT-KASSA, проект создан при поддержке www.rbs-invest.ru Тематика: бизнес, инвестирование, деньги.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим скрипт, который будет выполнять следующее: Есть таблица users, состоит она из login,password, email,qiwi,data,ref,user_ip Мне необходимо следующее: Пользовтаели регистрируются, данные заносятся в базу, нечего не обычного. Скрипт выполнять слледующее: Он ищет одинаковые IP по базе, и группирует их в группы ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо разработать скрипт, функции скрипта: Пользователь из таблицы users вводит данные в форму, и нажимает кнопку отправить, в ответ он получает статус обрабатывается, данные отправились на N- Страницу, там я выбираю стоит ли активировать или нет, ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад