Необходимо проверить все файлы скриптов

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт3 заявки169 просмотров

Необходимо проверить все файлы скрипты на ошибки,дырки, на возможные инъекции.

Ваша задача:

Проверить все скрипты и написать комментарии где были ошибки.

Не удаляя старые строки скриптов.

11 лет назад
RBS-Invest
Андрей 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Юзабилити аудит сайта

    Требуется глубокий аудит интернет-магазина www.megasila.ru : 1) Аудит дизайна, по результату которого: рекомендации по добавлению, удалению, изменению элементов дизайна сайта; указания на возможные ошибки, рекомендации по повышению привлекательности дизайна. ...

    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен комплексный аудит сайта

    Нужен комплексный аудит сайта http://gkpb.su/. Сайт в процессе доделки. Но хочется, чтобы получился хороший. Косяков много. Я хочу чтобы профессионал "под лупой" рассмотрел данный сайт и выдал мне ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Анализ сайта и консультация по его продвижению

    Нужно проанализировать сайт, дать рекомендации по его продвижению в Яндекс и Гугл, также есть несколько вопросов. Сайт простой, почти визитка, производственной компании. Удобно пообщаться в скайпе, думаю достаточно будет 1 часа. Напишите ...

    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тестировщик удаленно

    $1000

    Требуется удаленный фуллтайм тестировщик (даже скорее QA) для тестирования веб-сайтов различной тематики: - тестирование статической верстки - функциональное тестирование среди сайтов в основном промо, бывают интернет магазины. обязателен ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проблема с видимостью сайта

    Здравствуйте. Возникла вот такая проблема Яндекс вебмастер выдает ошибки на сайте, а Гугл вебмастер пишет, что Googlebot не может получить доступ к вашему сайту. Подскажите как можно решить данную проблему. ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Удалить вренонос. код с Jino хостинга.

    Есть аккаунт, на него идет повышенная нагрузка, из-за рассылки спама, или иных действий, сайты все не доступны, служба поддержки предоставила файлы, которые заражены, их надо проверить и если они заражены очистить и устранить причины. ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • SMM-специалист на долгосрочное сотрудничество

    Необходим SMM-специалист для долгосрочного сотрудничества с веб-студией. Обязанности: 1. Контент-менеджмент и администрирование сообществ клиентов в социальных сетях 2. Поддержка позитивной коммуникации с подписчиками групп 3. Организация и ...

    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Надо создать ТЗ и юзабилити

    Приветствую. не знаю даже к какому специалистам обратится. У нас в регионе есть портал, где платно размещают объявлении о разных темах (в основном для организации праздников: фото/видео/ведущие и т.д.) + там еще размещают платные ...

    Тестирование сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проверка доступности регистрации на сайте.

    $50

    Необходим чекер для проверки возможности регистрации на сайте. Есть сайт на котором при регистрации – выдает ошибку о невозможности зарегистрироваться. Несколько раз в день в случайное время на сайте ...

    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад