Требуется глубокий аудит интернет-магазина www.megasila.ru : 1) Аудит дизайна, по результату которого: рекомендации по добавлению, удалению, изменению элементов дизайна сайта; указания на возможные ошибки, рекомендации по повышению привлекательности дизайна. ...
Необходимо проверить все файлы скриптов
Необходимо проверить все файлы скрипты на ошибки,дырки, на возможные инъекции.
Ваша задача:
Проверить все скрипты и написать комментарии где были ошибки.
Не удаляя старые строки скриптов.
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