RedKnight7

Установка работающего телеграм бота (Node.js + MongoDB) на основе готового кода уже существующего проекта на сервер. Создание БД MongoDB, в соответствии с кодом. Установка webhooks с самоподписным сертификатом (в коде есть инструкция) Добавление минорного функционала к боту. Подробное техническое задание: От вас, пжта, ссылка на резюме по вашим работам с Telegram и ссылка на работающий бот(ы), созданный _вами_ на NodeJS + MongoDB + node-telegram-bot-api (можно в личку) Убедительная просьба не предлагать использование других стеков, ака Python, C# и тд, т.к. готовый код _уже_ есть! Антиспам, для внимательных: antispambot