RedKnight7

Андрей RedKnight7

 
70 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Telegram bot Node.js

    Установка работающего телеграм бота (Node.js + MongoDB) на основе готового кода уже существующего проекта на сервер. Создание БД MongoDB, в соответствии с кодом.  Установка webhooks с самоподписным сертификатом (в коде есть инструкция) Добавление минорного функционала к боту. Подробное техническое задание:  От вас, пжта, ссылка на резюме по вашим работам с Telegram и ссылка на работающий бот(ы), созданный _вами_ на NodeJS + MongoDB + node-telegram-bot-api (можно в личку) Убедительная просьба не предлагать использование других стеков, ака Python, C# и тд, т.к. готовый код _уже_ есть! Антиспам, для внимательных: antispambot

    MongoDBNode.jsPython
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Граббер лога сообщений чата телеграм

    Дано: открытый чат (группа или супергруппа), где пользователь является просто участником администраторских прав нет, соответственно смысла делать бота нет Windows 8, Chrome,Firefox После ввода в программу адреса открытой группы необходимо получить ...

    PHPPython
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад