Владислав RiverCopywriterRiverCopywriter
29 летРоссия/Альметьевск
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Я занимаюсь написанием уникальных текстов для вашего сайта.
Я занимаюсь написанием уникальных текстов для вашего сайта. Свою карьеру в этой сфере я начал более двух лет назад и по сей день развиваюсь в этом направлении. Достаточно много я работал на различных биржах, к примеру advego или textsale. Там я набрал достаточно хорошую репутацию, чуть ли не каждый клиент, который когда-либо купил у меня статью, просил написать ему ещё несколько заказов. Теперь я решил перебраться сюда, к более серьёзным клиентам. Буду рад работать с каждым.
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