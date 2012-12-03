Я занимаюсь написанием уникальных текстов для вашего сайта.

Я занимаюсь написанием уникальных текстов для вашего сайта. Свою карьеру в этой сфере я начал более двух лет назад и по сей день развиваюсь в этом направлении. Достаточно много я работал на различных биржах, к примеру advego или textsale. Там я набрал достаточно хорошую репутацию, чуть ли не каждый клиент, который когда-либо купил у меня статью, просил написать ему ещё несколько заказов. Теперь я решил перебраться сюда, к более серьёзным клиентам. Буду рад работать с каждым.