Необходимо разработать структуру и дизайн сайта магазина.
Дизайн сайтов14 заявок
Закрыт
8 лет назад
Необходимо разработать структуру и дизайн сайта магазина.
Имеется сайт на WordPress необходимо обновить до последней версии, добавить функционал т.е. переделать его в интернет магазин, улучшить дизайн и наполнить товаром. Жду предложений по стоимости. Нужно срочно. сайт spafitstyle.ru
Добрый день! Сориентируйте по срокам и стоимости создания лендинга "под ключ" Понравились ваши работы.
Имеется установленный шаблон на cms prestashop 1.4 Необходимо настроить и доработать интернет магазин без наполнения. Детали по Skype : Romich7103 или по почте: [email protected]
Есть готовый интернет магазин спортивного оборудования на webasyst, нобходимо изменить дизайн сайта и добавить функционал с дальнейшим продвижением.