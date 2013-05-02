Prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Имеется установленный шаблон на cms prestashop 1.4 Необходимо настроить и доработать интернет магазин без наполнения. Детали по Skype : Romich7103 или по почте: [email protected]

PrestaShop
12 лет назад
Roman177
Роман 
54 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров