Требуется системный администратор/cпециалист в области ИБ перенести сайт. Копирование файлов, перенос баз данных и необходимые настройки сервера. Начать необходимо чем раньше тем лучше.
Prestashop
Имеется установленный шаблон на cms prestashop 1.4 Необходимо настроить и доработать интернет магазин без наполнения. Детали по Skype : Romich7103 или по почте: [email protected]
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