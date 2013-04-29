Настроить систему

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Закрыт5 заявок201 просмотр

Есть Perl скрипт , на сервере работает , нужно сделать что б работал на Windows.

12 лет назад
24lance
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров