Перенос сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт17 заявок231 просмотр

Требуется системный администратор/cпециалист в области ИБ перенести сайт. Копирование файлов, перенос баз данных и необходимые настройки сервера. Начать необходимо чем раньше тем лучше.

12 лет назад
framerelay
Баженов 
51 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров