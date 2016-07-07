S14

Станислав S14

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Калькулятор-редактор для сайта.

    Необходимо для сайта https://s14-group.ru/photooboi/katalog-izobrazhenij/art-kreativ/ Сделать калькулятор. Макеты будут в формате PSD.  ТЗ для дизайнера в приложении. Можно почитать, что нужно будет сделать на сайте. Сроки, стоимость, а также пример работ оставляйте в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Калькулятор-редактор для сайта.

    Необходимо для сайта https://s14-group.ru/photooboi/katalog-izobrazhenij/art-kreativ/ Сайт сделан на WP. Сделать функционал калькулятор картин(кроссобраз) На сайте s14-group уже есть калькулятор фотообоев https://s14-group.ru/photooboi/katalog-izobrazhenij/art-kreativ/nggallery/image/328 Необходимо сделать калькулятор модульных и обычных картин на холсте как на ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка по PSD + перенос данных и скриптов (WordPress)

    $200

    а хосте уcтановлен новый WP 4.6.1  Также установлены необходимые плагины.  Необходимо сверстать шаблоны страниц WP, а также перенести данные с сайта s14-group.ru/  Особенно нужно обратить внимание на перенос редактора изображений s14-group.ru/photooboi/ka...  Этот редактор ...

    CSSJavaJavaScriptPHPWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

DarkAvenger
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Верстка по PSD + перенос данных и скриптов (WordPress)
CSSJavaJavaScriptPHPWordPress
Только положительные эмоции от сотрудничества. Четко поставленная задача, быстрое принятие и оплата. Рекомендую!
Отлично выполнил проект. Всем доволен.
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