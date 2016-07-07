Необходимо для сайта https://s14-group.ru/photooboi/katalog-izobrazhenij/art-kreativ/ Сделать калькулятор. Макеты будут в формате PSD. ТЗ для дизайнера в приложении. Можно почитать, что нужно будет сделать на сайте. Сроки, стоимость, а также пример работ оставляйте в ...