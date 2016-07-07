Необходимо для сайта https://s14-group.ru/photooboi/katalog-izobrazhenij/art-kreativ/ Сделать калькулятор. Макеты будут в формате PSD. ТЗ для дизайнера в приложении. Можно почитать, что нужно будет сделать на сайте. Сроки, стоимость, а также пример работ оставляйте в ...
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$200
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безопасных платежей
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо для сайта https://s14-group.ru/photooboi/katalog-izobrazhenij/art-kreativ/ Сайт сделан на WP. Сделать функционал калькулятор картин(кроссобраз) На сайте s14-group уже есть калькулятор фотообоев https://s14-group.ru/photooboi/katalog-izobrazhenij/art-kreativ/nggallery/image/328 Необходимо сделать калькулятор модульных и обычных картин на холсте как на ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
а хосте уcтановлен новый WP 4.6.1 Также установлены необходимые плагины. Необходимо сверстать шаблоны страниц WP, а также перенести данные с сайта s14-group.ru/ Особенно нужно обратить внимание на перенос редактора изображений s14-group.ru/photooboi/ka... Этот редактор ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Сделать редизайн главной страницы и страницы наружная реклама.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
8 лет назад
CSSJavaJavaScriptPHPWordPress
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Ответный отзыв
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