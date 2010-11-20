Необходимо загрузить скрипт интернет магазина на наш хостинг, заполнить товаром (количество не более 50 позиции), доработать дизайн шаблона с нашим дизайнером, настроить платежные системы (есть в скрипте), интегрировать с контактом и фейсбуком (опция скрипта). Скрипт ...