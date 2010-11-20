Необходимо загрузить скрипт интернет магазина на наш хостинг, заполнить товаром (количество не более 50 позиции), доработать дизайн шаблона с нашим дизайнером, настроить платежные системы (есть в скрипте), интегрировать с контактом и фейсбуком (опция скрипта). Скрипт ...
- Интернет-магазины6 заявокЗакрыт13 лет назад
Ключевые запросы: строительство Строительство домов Проекты домов Дачные дома Строительство коттеджей Каркасные дома Бани Коттедж Деревянные дома Продажа домов Участки Земельные участки Эковата Утеплитель Пишите ваши цены, отзывы. Желательно описать методы продвижения.Подробные деловые предложения пишите в личку Регион Тольятти. Сайт evodom.ruПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт13 лет назад
У компании есть сайт сделанный на 1с битрикс, необходимо создать клон на joomla и привязать кирилический домен. Сайт небольшой 8 страниц + модуль отправки проектов. Необходимо указать сроки исполненияВеб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Разработка логотипа и корпоративной визитки компании занимающейся производством корпусной мебели. Название компании "VASANTA" Фабрика современной мебели. Мебель «Vasanta» поднимет ваше настроение и создаст комфортную обстановку. Пустите весну в Ваш дом! Vasanta - переводится с санскрита весна.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо разработать логотип компании занимающейся строительством частных коттеджей. Сайт в разработке www.evodom.ruЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад