Scanda

Дмитрий Коротаев Scanda

 
50 летРоссия/Тольятти
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание интернет магазина

    Необходимо загрузить скрипт интернет магазина на наш хостинг, заполнить товаром (количество не более 50 позиции), доработать дизайн шаблона с нашим дизайнером, настроить платежные системы (есть в скрипте), интегрировать с контактом и фейсбуком (опция скрипта). Скрипт ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта в топ Яндекс

    Ключевые запросы: строительство Строительство домов Проекты домов Дачные дома Строительство коттеджей Каркасные дома Бани Коттедж Деревянные дома Продажа домов Участки Земельные участки Эковата Утеплитель Пишите ваши цены, отзывы. Желательно описать методы продвижения.Подробные деловые предложения пишите в личку Регион Тольятти. Сайт evodom.ru

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание клона сайта для кирилического домена

    У компании есть сайт сделанный на 1с битрикс, необходимо создать клон на joomla и привязать кирилический домен. Сайт небольшой 8 страниц + модуль отправки проектов. Необходимо указать сроки исполнения

    JoomlaБитрикс
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип и визитка

    $30

    Разработка логотипа и корпоративной визитки компании занимающейся производством корпусной мебели. Название компании "VASANTA" Фабрика современной мебели. Мебель «Vasanta» поднимет ваше настроение и создаст комфортную обстановку. Пустите весну в Ваш дом! Vasanta - переводится с санскрита весна.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
BlackH
Комов 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
87 отзывов
$25
10 баллов
13 лет назад
Разработка логотипа компании
Конструктивный диалог при доработке лого,своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Работа выполнена профессионально, все сделано оперативно и все пожелания исполнены точно и в срок.
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