SergeyMedinskiy

Сергей SergeyMedinskiy

 
51 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональный фотограф.

Профессиональный свадебный фотограф проведет фотосъемку Вашего торжества со сборов невесты, до последнего гостя в ресторане. Высокое качество фото, творческих подход, профессиональная техника.

Продукция предоставляется на DVD дисках и печатном материале. Так же к Вашим услугам изготовление минифотосайтов, свадебных альбомов, пригласительных.

Стоимость фотосъемки от 12 000 руб.

Подробности на сайте www.sergey-medinskiy.ru в разделе "свадьбы"

Отзывы фрилансеров

denalf55
Денис 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
18 отзывов
$20
10 баллов
11 лет назад
Прогон по каталогам
Приятно было сотрудничать. Надеюсь будем сотрудничать и дальше.
Отличны работник.. и великолепный результат !!! обращаются уже третий раз.! :) рекомендую ! :)
Ответный отзыв
antonnikitin
Антон 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$70
0 баллов
12 лет назад
Прогон по каталогам
Сделал, работу заказчик тупо кинул, не заплатил деньги в сумме 2000 руб., причем 2 дня прошло после прогона и предоставления отчета, отписал что надо платить, а он типа я уехал, и послал нах. в мягкой форме. На 3 день вообще послал прямо НАХ!!!!! . Прогон сделал от "души")) Чел косит под ду..ч..ка, делает вид что не полнимает о чем речь, прикидывается д...м. Еще хочу раз предупредить фрилансеров, если вы готовы готовы работать просто так и любители словить геморроя на свою з., то вам сюда.
Ужас.. просто ППЦ а не работник !!! не рекомендую !!! Не выходя на связь, не спросив о дате оплаты, в общем, самостоятельно принял решение со следующим текстом: "сделал еще один прогон и обложил сайт дерьмом и негативкой. досвидос" и не выходит на связь !!! Сделал прогон 22/04 около трех.. я предупредил что ухожу.. на следующий день, получил от него такой текст !!! Так же, обращаю внимание, что в предложении написал "Сроки выполнения заявки на прогон: 1-2 дня ".. все работа как теперь оказывается была выполнена за 10 минут (десять минут)!!!!! и это качество ???
Ответный отзыв
denalf55
Денис 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
18 отзывов
$20
10 баллов
12 лет назад
Прогон по каталогам.
Было очень приятно сотрудничать. Надеюсь будем сотрудничать и дальше.
Все супер !)) Работа выполненна оперативно, в полном объеме. Отчет в порядке. Рекомендую ))
Ответный отзыв
WebAngry
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
$30
10 баллов
12 лет назад
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При выполнении повеселелись с Сергеем :) Не знаю что это было но поржали :))) Действительно РАД сотрудничеству, не скажу что БЫЛ рад :) ибо без всяких закозов продолжу общение с человеко :) ПРОСТО ПРИЯТНО :) НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ :)
Крайне быстро и качественно выполнил требуемый объем. Рекомендую тем, Кому надо сделать быстро и качественно.)) Андрюха.. еще раз спасибо )
Ответный отзыв
maqsimus
Лернак 
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
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Joomla
Грамотный, приятный в общении, рассудительный заказчик! Только положительные стороны!
Сделал Все что надо, быстро и качественно.. и даже еще чуть-чуть сверх того, что запланировали. Спасибо))
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