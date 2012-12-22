SergeyMedinskiy

Ужас.. просто ППЦ а не работник !!! не рекомендую !!! Не выходя на связь, не спросив о дате оплаты, в общем, самостоятельно принял решение со следующим текстом: "сделал еще один прогон и обложил сайт дерьмом и негативкой. досвидос" и не выходит на связь !!! Сделал прогон 22/04 около трех.. я предупредил что ухожу.. на следующий день, получил от него такой текст !!! Так же, обращаю внимание, что в предложении написал "Сроки выполнения заявки на прогон: 1-2 дня ".. все работа как теперь оказывается была выполнена за 10 минут (десять минут)!!!!! и это качество ???