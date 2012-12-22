SergeyMedinskiy

Товарищи программисты.. из за низкой скорости работы сайта www.sergey-medinskiy.ru в разделе портфолио, теряю клиентов.. помогите ускорить работу сайта... Тормозящий мод временно отключил.. включу по необходимости. P.S. Фотки там уже маленькие по объему залил.. поставил ...
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- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать прогон. или зарегистрировать сайт www.sergey-medinskiy.ru на сторонних сайтах и каталогах. Обязательное условие, что бы сайты не были в черном списке, и прогон не нанес вреда.Поисковые системы (SEO)3 исполнителяЗавершен12 лет назад
При первичной попытке покупке ссылок, seopult.ru ругается, что в тексте не хватает Strong, B:, Ошибка в H1:, проблема с С атрибутом Alt: и Title:. Хотелось бы привести текст на сайте в идеальный порядок, что ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо залить форум на сайте www.taveren.info тематическим контентом. это порядком 150-200 тем. Главное условие словарное изменение контента, без изменения смысла. (не тупой копипаст)Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать прогон.. или зарегистрировать сайт www.taveren.info на сторонних сайтах и каталогах.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть два сайта на joomla 2.5.8. Все устраивает, за исключением шрифтов. Надо подобрать аналогичные русскоязычные шрифты для заголовков и текста, и установить в joomla.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Есть пара сайтиков, на которых надо обновить и подправить joomla. 1. обновление с 1.5 до 2.5 - 1 сайт.. jupgrade не работает пишет migraion undefined 2. обновление с 1.5 до 2.5 с заменой ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо подправить шаблон joomla, что бы расположение фотографий было не в столбец по 2 шт., а по ширине всего экрана. К примеру, вот тут http://www.sergey-medinskiy.ru/index.php/wedding/weddingphoto фотки по две шт., в стручку, независимо от размера экрана. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад