По факту имеется 22 типа уникальных локаций, более половины из которых имеют по 3 вариации. Подробное ТЗ с референсами по каждой отдельной локации прилагается, оно будет представлено участникам конкурса в личной переписке. ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $130Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо реализовать автоматический поиск и выборку подходящих картинок в поисковых системах на основе переданного на сервер текста. Возможен поиск по каким-нибудь общедоступным бесплатным базам изображений. В процессе решения поставленной задачи надо будет использовать PHP ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо изменить/подменить информацию о системе которую "видит" Adobe Flash. О том о какой информации идет речь, которую вытягивает флеш, можно увидеть на этой странице: https://www.browserleaks.com/flash (вот собственно надо иметь возможность подменять эти значения). ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт9 лет назад