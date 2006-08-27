Skady

Гость Skady

 
40 летРоссия/Новосибирск
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интеграция XML в PDF (XSL FO)

    $250

    Требуется подготовить интерфейс, который на основе XML-документа будет формировать PDF-документ заданного внешнего вида. Для этого необходимо: 1. На основе визуального шаблона (в CorelDraw) подготовить шаблон XSL FO (http://www.w3schools.com/xslfo/default.asp). 2. Интегрировать XML документ с шаблоном XSL FO. Визуальный шаблон ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание темы под Drupal

    $50

    В соответствии с дизайном (см. скриншот в приложении) создать тему для Друпала. Создание темы представляет собой вёрстку в html с последующим добавлением некоторых динамических элементов внутрь в виде псевдонимов. Полное описание ntv можно посмотреть на ...

    PHPHTMLDrupal
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн игрового сайта

    Разработать дизайн для сайта http://www.dotapick.ru/ Тематика сайта: игровой сайт Требуется разработать: 1) шаблон для сайта 2) шаблон для форума (2 шт) 3) иконку сайта (2 формата) ==================================== Шаблон для сайта Функциональные зоны: Шапка + 3 колонки Дизайн "резиновый", при увеличении размера растягивается шапка + центральная ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Добавление комментариев в блоги

    $100

    Требуется ежемесячно добавлять несколько десятков сообщений в различные блоги и при этом оставлять адрес сайта (например в Wordpress для адреса сайта есть специальное поле). Список блогов может быть предоставлен. Сообщения должны быть осмысленны и соответствовать теме обсуждения. ...

    WordPress
    Прочее5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Анимированный баннер

    $50

    Требуется - анимированный баннер 468*60 в соответствии с требованиями RLE (http://www.rle.ru/help/bannerquality/ ). Исполнение - анимированный Gif или Flash. Рекламируемая услуга - маркетинговые исследования на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока Площадки для размещения - бизнес/товары и услуги ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • База данных предприятий по Сибири

    Требуется база данных предприятий по Сибири со следующей информацией по каждому: - название предприятия - город - отрасль - телефон предприятия - имя руководителя - e-mail (желательно). Интересуют юрлица. Свежесть базы - 2004-2006гг Стоимость - называйте сами. Вероятно стоимость такой базы если она ...

    Поиск информации1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
flashland
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$35
10 баллов
17 лет назад
Анимированный баннер
Просто великоленый заказчик, доступно всё обьясняет, что надо,и сразу работать легче,я доволен!
Довольно тяжёлое согласование флеш-баннера, но конечный вариант совсем неплох. Фактически пришлось сделать совершенно новую версию.
Ответный отзыв
deazzz
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
База данных предприятий по Сибири
Всё замечательно. Рекомендую.
Прекрасная база. Несколько не хватает функциональности, но цена компенсирует все недостатки. Объем данных значительно больше чем требовалось.
Ответный отзыв