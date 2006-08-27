Требуется ежемесячно добавлять несколько десятков сообщений в различные блоги и при этом оставлять адрес сайта (например в Wordpress для адреса сайта есть специальное поле). Список блогов может быть предоставлен. Сообщения должны быть осмысленны и соответствовать теме обсуждения. ...