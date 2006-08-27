Требуется подготовить интерфейс, который на основе XML-документа будет формировать PDF-документ заданного внешнего вида. Для этого необходимо: 1. На основе визуального шаблона (в CorelDraw) подготовить шаблон XSL FO (http://www.w3schools.com/xslfo/default.asp). 2. Интегрировать XML документ с шаблоном XSL FO. Визуальный шаблон ...
- $250Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $50
В соответствии с дизайном (см. скриншот в приложении) создать тему для Друпала. Создание темы представляет собой вёрстку в html с последующим добавлением некоторых динамических элементов внутрь в виде псевдонимов. Полное описание ntv можно посмотреть на ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт17 лет назад
Разработать дизайн для сайта http://www.dotapick.ru/ Тематика сайта: игровой сайт Требуется разработать: 1) шаблон для сайта 2) шаблон для форума (2 шт) 3) иконку сайта (2 формата) ==================================== Шаблон для сайта Функциональные зоны: Шапка + 3 колонки Дизайн "резиновый", при увеличении размера растягивается шапка + центральная ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуется ежемесячно добавлять несколько десятков сообщений в различные блоги и при этом оставлять адрес сайта (например в Wordpress для адреса сайта есть специальное поле). Список блогов может быть предоставлен. Сообщения должны быть осмысленны и соответствовать теме обсуждения. ...Прочее5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется - анимированный баннер 468*60 в соответствии с требованиями RLE (http://www.rle.ru/help/bannerquality/ ). Исполнение - анимированный Gif или Flash. Рекламируемая услуга - маркетинговые исследования на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока Площадки для размещения - бизнес/товары и услуги ...Баннеры1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется база данных предприятий по Сибири со следующей информацией по каждому: - название предприятия - город - отрасль - телефон предприятия - имя руководителя - e-mail (желательно). Интересуют юрлица. Свежесть базы - 2004-2006гг Стоимость - называйте сами. Вероятно стоимость такой базы если она ...Поиск информации1 исполнительЗавершен17 лет назад