SleepingSord

Александр SleepingSord

 
31 год
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Дешево и сердито.

Занимаюсь переводами с испанского и английского языков, рерайтингом/копирайтингом, обработкой фотографий, пишу художественные тексты. 

К сожалению, совершенно не могу подтвердить своих талантов, т.к. портфолио собрать еще не успел, поэтому работать готов только на свое доброе имя.  Со своей стороны гарантирую оперативность и высокое качество исполнения Ваших заказов. 

Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$1.5/час
от $2от 3 часов
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$1.5/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $2от 2 часов
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$0.5/час
от $2от 5 часов
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$2/час
от $4
нет рейтинга
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