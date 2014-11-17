Дешево и сердито.
Занимаюсь переводами с испанского и английского языков, рерайтингом/копирайтингом, обработкой фотографий, пишу художественные тексты.
К сожалению, совершенно не могу подтвердить своих талантов, т.к. портфолио собрать еще не успел, поэтому работать готов только на свое доброе имя. Со своей стороны гарантирую оперативность и высокое качество исполнения Ваших заказов.
Действие аккаунта приостановлено!
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$1.5/час
от $2от 3 часов
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$1.5/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $2от 2 часов
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$0.5/час
от $2от 5 часов
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$2/час
от $4
нет рейтинга