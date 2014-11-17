Дешево и сердито.

Занимаюсь переводами с испанского и английского языков, рерайтингом/копирайтингом, обработкой фотографий, пишу художественные тексты.

К сожалению, совершенно не могу подтвердить своих талантов, т.к. портфолио собрать еще не успел, поэтому работать готов только на свое доброе имя. Со своей стороны гарантирую оперативность и высокое качество исполнения Ваших заказов.