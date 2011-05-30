Ну что тут можно написать опытнй дизайнер работы в PS 1 год больше предпочитаю рипать что нибудь! :0
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