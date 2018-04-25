3D Визуализотор , моделлер

1. Сборка компьютеров, установка и настройка ПО, понимание тех. спецификаций и работы современного комп. оборудования. Образование - высшее.

2. Опыт в полиграфии, дизайне рекламной продукции, допечатной подготовке.

3. Простейшее web / flash - программирование, дизайн сайтов flash и обычных.

4. 3D моделирование/текстурирование, визуализация, анимация, видео/аудиомонтаж (не композитинг).

5. Английский - средний уровень.

Программы:

3ds Max+Vray, Zbrush, Autocad, Archicad, Corel Draw, Photoshop, Flash MX. И остальное самое популярное ПО, как офисное, так и графическое.

История занятости: Полиграфия, вэб-дизайн, архитектурная визуализация

Место нахождения: Одесса