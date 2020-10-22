Контент-наполнение сайтов (WordPress, Joomla, Tilda)
Всем привет! Меня зовут Анастасия. Предлагаю свои услуги контент-менеджера. Имеется пыт работы с Cms Wordpress, Joomla, Tilda, самописными сайтами. Навыки HTML/СSS, создание landing page, а так же редактирование и размещение статей.
Пишите условия работы и присылайте ТЗ)
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Poster54 просмотра
- Альбом48 просмотров
- Chicco49 просмотров
- Баннер chicco56 просмотров
- Макет-обложка81 просмотр
- Landing-page Forest Travel90 просмотров
Отзывы заказчиков
$14
10 баллов
3 года назад
Работа хорошо сделана. Исполнитель отзывчив к просьбам и быстро реагирует , если нужно что-то исправить.
Ответный отзыв
Заказчик предоставляет хорошо сформулированное ТЗ. Профессионально коммуницирует, быстро даёт обратную связь.
Наполнение сайтов
1 отзыв
$2/час
от 1 часа
нет рейтинга