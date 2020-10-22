Контент-наполнение сайтов (WordPress, Joomla, Tilda)

Всем привет! Меня зовут Анастасия. Предлагаю свои услуги контент-менеджера. Имеется пыт работы с Cms Wordpress, Joomla, Tilda, самописными сайтами. Навыки HTML/СSS, создание landing page, а так же редактирование и размещение статей.

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