Staysangel

Анастасия Вербицкая Staysangel

 
30 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Контент-наполнение сайтов (WordPress, Joomla, Tilda)

Всем привет! Меня зовут Анастасия. Предлагаю свои услуги контент-менеджера. Имеется пыт работы с Cms Wordpress, Joomla, Tilda, самописными сайтами.  Навыки HTML/СSS, создание landing page, а так же редактирование и размещение статей. 

Пишите условия работы и присылайте ТЗ)

WordPressHTMLJoomlaTildaСайт на Joomla
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
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4 года в сервисе
Был
3 года назад
$14
10 баллов
3 года назад
Заполнение товаров на сайт мед оборудования. Админка самописная
Работа хорошо сделана. Исполнитель отзывчив к просьбам и быстро реагирует , если нужно что-то исправить.
Заказчик предоставляет хорошо сформулированное ТЗ. Профессионально коммуницирует, быстро даёт обратную связь.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
1 отзыв
$2/час
от 1 часа
нет рейтинга