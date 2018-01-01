Обо мне:

Приветствую вас! Меня зовут Евгений. Я веб-разработчик. В своей работе я ценю развитие, поэтому уделяю много времени деталям. Именно качество, а не количество решает будет ли сайт привлекать посетителей. Дизайн - дело всей жизни! Именно он меня вдохновляет каждый день развиваться в сфере создания сайтов. Если вы хотите качественный сайт, обращайтесь ко мне. В работе с людьми я ценю вежливость и уважение. Именно это приводит к взаимопониманию. Будет приятно с вами пообщаться:)

Мои основные навыки:

-Frontend (HTML, CSS, JS, Bootstrap, Flexbox)

-Backend(PHP, SQL, WordPress)

-Лого, баннеры, визитки(Photoshop)

Если у вас возникли какие-либо вопросы, обращайтесь!:)

Email: [email protected]