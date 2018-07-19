Профессиональная верстка сайтов с использованием лучших технологий | HTML5, CSS3, jQuery

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Bootstrap 3.

SASS/SCSS.

Gulp.

Git.

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе: Делаю все как для себя. Если взялся - будьте уверены - сделаю качественно и в срок.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Карта Приватбанк.

WebMoney (WMZ, WMR).

Western Union.

Яндекс Деньги.

Telegram:

E-mail: nikolay.bear07@gmail

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100017239743103

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