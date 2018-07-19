TeddyBearr

Николай Медведь TeddyBearr

 
27 летУкраина/Ивано-Франковск
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональная верстка сайтов с использованием лучших технологий | HTML5, CSS3, jQuery

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3.
  • SASS/SCSS.
  • Gulp.
  • Git.
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе: Делаю все как для себя.  Если взялся - будьте уверены - сделаю качественно и в срок.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанк.
  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • Western Union.
  • Яндекс Деньги.
Telegram: Nikolay Medvid

E-mail:  nikolay.bear07@gmail

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100017239743103

VK: https://vk.com/id152048166

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