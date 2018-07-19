Николай Медведь TeddyBearrTeddyBearr
27 летУкраина/Ивано-Франковск
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональная верстка сайтов с использованием лучших технологий | HTML5, CSS3, jQuery
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 3.
- SASS/SCSS.
- Gulp.
- Git.
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Главный принцип о себе: Делаю все как для себя. Если взялся - будьте уверены - сделаю качественно и в срок.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Карта Приватбанк.
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Western Union.
- Яндекс Деньги.
E-mail: nikolay.bear07@gmail
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100017239743103
Портфолио
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