Teplokhod

Михаил Teplokhod

 
47 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Разработка полиграфии для компании

    Требуется разработка полиграфии в едином стиле ·        Визитки ·        Буклет (А4, 4+4, 2 фальца) ·        Дисконтная карта (с нумерацией) Стилистика дизайна в красных тонах Для понимания дизайна в группу компаний входит: Евент-Агентство«Арт-Шоу», Кейтеринг ...

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Web-программист

    $1000

    Обязанности: Сопровождение сайтов на платформе 1С-Битрикс, joomla,  PHP framework . Выполнение работ по модернизации и доработке сайтов,заполнение сайтов. Разработка и создание новых сайтов на платформе 1C-Bitrix наоснове готовых интернет магазинов «Аспро», ...

    AJAXHTMLJavaScriptJoomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доделать сайт на 1с Битрикс

    Требуется доделать 1 сайта на битрикс Доставить и настроить модули, настроить каталог, произвести общую настройку сайта. Далее возможно долгосрочное сотрудничество. Только жители Москвы и Подмосковья. Предоплата после подписания договора.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработки на joomla 3

    Требуется доделать 4 сайта на joomla Доставить и настроить модули, установить и настроить каталог, произвести общую настройку сайтов и зачистку кода. Далее возможно долгосрочное сотрудничество. Только жители Москвы и Подмосковья. Предоплата после ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка и создание сайта кейтеринговой компании

    Требуется создание и разработка многостраничного респонсивного сайта (дизайн шаблона, натягивание на движок, функционал) для кейтеринговой компании. Желательно на joomla 3, либо на собственном движке. С контентом и продвижением. По дизайну и функционалу ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад