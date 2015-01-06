Требуется разработка полиграфии в едином стиле · Визитки · Буклет (А4, 4+4, 2 фальца) · Дисконтная карта (с нумерацией) Стилистика дизайна в красных тонах Для понимания дизайна в группу компаний входит: Евент-Агентство«Арт-Шоу», Кейтеринг ...
- Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1000
Обязанности: Сопровождение сайтов на платформе 1С-Битрикс, joomla, PHP framework . Выполнение работ по модернизации и доработке сайтов,заполнение сайтов. Разработка и создание новых сайтов на платформе 1C-Bitrix наоснове готовых интернет магазинов «Аспро», ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется доделать 1 сайта на битрикс Доставить и настроить модули, настроить каталог, произвести общую настройку сайта. Далее возможно долгосрочное сотрудничество. Только жители Москвы и Подмосковья. Предоплата после подписания договора.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется доделать 4 сайта на joomla Доставить и настроить модули, установить и настроить каталог, произвести общую настройку сайтов и зачистку кода. Далее возможно долгосрочное сотрудничество. Только жители Москвы и Подмосковья. Предоплата после ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется создание и разработка многостраничного респонсивного сайта (дизайн шаблона, натягивание на движок, функционал) для кейтеринговой компании. Желательно на joomla 3, либо на собственном движке. С контентом и продвижением. По дизайну и функционалу ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт10 лет назад