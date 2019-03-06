Разработка полиграфии для компании

Верстка полиграфииЗакрыт17 заявок232 просмотра
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Требуется разработка полиграфии в едином стиле

·        Визитки

·        Буклет (А4, 4+4, 2 фальца)

·        Дисконтная карта (с нумерацией)

Стилистика дизайна в красных тонах

Для понимания дизайна в группу компаний входит: Евент-Агентство«Арт-Шоу», Кейтеринг «Банкет», Кейтеринг Катерин.ру «сервис кейтеринга с

доставкой еды», Банкетный зал «Воронцов Холл», Первый агрегатор банкетных

теплоходов, Кондитерская Торты на заказ.

Раннее был сделан дизайн который устроил (файлы прилагаются)

Оплата 50% после предоставления эскизов, полная оплата послепредоставления работы в CorelDRA. Возможно заключение договора и оплата по

безналу.

5 лет назад
Teplokhod
46 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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