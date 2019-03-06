Corel draw - перевести картинки в шрифты

Верстка полиграфииЗакрыт3 заявки273 просмотра
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Есть документ в Corel Draw, в нем всё вставлено картинками. Нужно обвести всё шрифтом. Оригиналы картинок все есть.  Файл подцепляю.

Сделать нужно сегодня к 18 часам. Если не располагаете временем - не отвечайте, пожалуйста.

Задача очень простая, выбираем по цене.

5 лет назад
apaex
43 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад