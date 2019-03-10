Сверстать карту

Необходимо разработать дизайн баннера для (вертикального) [url=https://cmkt-image-prd.global.ssl.fastly.net/0.1.0/ps/1413915/1160/772/m1/fpnw/wm0/nexdesign-business-roll-up-banner-vol-06-3-o-.png?1487371159&s=ffbe526c2ed70e6d578897f4f422f654]Roll-up[/url] стенда. Формат tiff, 150 dpi, CMYK, 100х200 см.
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Нужно сделать карту для печати 432х632 и разместить три локации в соответствии с заданием (в приложением).
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