Сверстать карту

Верстка полиграфииЗавершен6 заявок239 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать карту для печати 432х632 и разместить три локации в соответствии с заданием (в приложением).

5 лет назад
VladimirAZ
Владимир 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
jampa0
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
16 минут назад
5 лет назад
$30
2 дня
Все отлично, качественная работа в короткие сроки.
Все четко и по делу, мои рекомендации!