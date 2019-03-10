Сверстать карту

Приветствую всех! Задача: - сделать открытку коропоративную к 8 марта. Стиль: легкий, яркий и лаконичный Пишите ваши предложения по срокам и стоимости + прикрепите 2-3 похожие работы. Приступать к проекту можно сейчас. Оплата любым способом быстро и оперативно. Шаблонные сообщения, которые не ...