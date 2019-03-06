Презентация в PowerPoint 17 слайдов

Есть документ в Corel Draw, в нем всё вставлено картинками. Нужно обвести всё шрифтом. Оригиналы картинок все есть. Файл подцепляю. Сделать нужно сегодня к 18 часам. Если не располагаете временем - не отвечайте, пожалуйста. Задача очень ...
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Здравствуйте!
Есть презентация в PowerPoint на 17 слайдов. Выглядит очень плохо)) Надо переделать, чтобы все было красиво и современно. Нужен ответственный специалист. Указывайте сколько потребуется времени. Наличие примеров выполненных презентаций обязательно.
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