Обновление https://github.com/yamarkz/unofficial_conference_app_2020, (см. https://play.google.com/store/apps/details?id=io.github.droidkaigi.confsched2020). Данные находятся здесь https://drive. google.com/file/d/1c0QChxC0EMA6QXKJVFVoqTd_RjDP5-6j/view?usp=sharing АА. обновите все до текущего Flutter. Убедитесь, что фильтр работает как в оригинале. ББ. создайте таблицу данных сеансов внутри приложения в режиме реального времени, чтобы изменения в серверной ...
- $60Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт23 дня назад
приложение для общения врачей и пациентов по теме коронавируса. Исходник тут https://github.com/vector-im/riotX-android; (https://play.google.com/store/apps/details?id=im.vector.riotx&hl=en) сервер (Python) https://github.com/matrix-org/synapse, уже установлен. Добавить категорию комнаты (возможные варианты: CONF, DRS, PATS: каждая комната имеет категорию, соответственно для конференций, врачей и пациентов), ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
Построить проект на основе внешнего интерфейса, который находится здесь: https://github.com/vector-im/riotX-android. Мы используем Android Studio 3.5. Бэкэнд здесь: https://github.com/matrix-org/synapse Помочь мне установить и протестировать на бесплатном или недорогом облаке. После установки ~20 часов работы, в основном, Kotlin. Подробности предоставлю ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад