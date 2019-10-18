Tollogo

Анатолий Рак Tollogo

 
51 годСША/Нью-Йорк
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
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  • Flutter

    $60

    Обновление https://github.com/yamarkz/unofficial_conference_app_2020, (см. https://play.google.com/store/apps/details?id=io.github.droidkaigi.confsched2020). Данные находятся здесь https://drive. google.com/file/d/1c0QChxC0EMA6QXKJVFVoqTd_RjDP5-6j/view?usp=sharing АА. обновите все до текущего Flutter. Убедитесь, что фильтр работает как в оригинале. ББ. создайте таблицу данных сеансов внутри приложения в режиме реального времени, чтобы изменения в серверной ...

    DjangoFlutter
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    23 дня назад

  • Доработать мобильное приложение(Kotlin) для Andorid

    приложение для общения врачей и пациентов по теме коронавируса. Исходник тут https://github.com/vector-im/riotX-android; (https://play.google.com/store/apps/details?id=im.vector.riotx&amp;hl=en) сервер (Python) https://github.com/matrix-org/synapse, уже установлен. Добавить категорию комнаты (возможные варианты: CONF, DRS, PATS: каждая комната имеет категорию, соответственно для конференций, врачей и пациентов), ...

    PythonAndroidKotlin
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Проект с GitHub (kotlin, python)

    Построить проект на основе внешнего интерфейса, который находится здесь: https://github.com/vector-im/riotX-android. Мы используем Android Studio 3.5. Бэкэнд здесь:  https://github.com/matrix-org/synapse Помочь мне установить и протестировать на бесплатном или недорогом облаке.  После установки ~20 часов работы, в основном, Kotlin. Подробности предоставлю ...

    PythonAndroidKotlin
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    4 года назад