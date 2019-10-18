Построить проект на основе внешнего интерфейса, который находится здесь: https://github.com/vector-im/riotX-android. Мы используем Android Studio 3.5. Бэкэнд здесь: https://github.com/matrix-org/synapse Помочь мне установить и протестировать на бесплатном или недорогом облаке. После установки ~20 часов работы, в основном, Kotlin. Подробности предоставлю ...