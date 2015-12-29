USANED

Илья Дрогунов USANED

 
30 летРоссия/Славянск-на-Кубани
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Быстро, качественно, дорого!

Если вы хотите быстро сделать и забыть - это не ко мне.

Если вы хотите качественную работу в нужные сроки - вы по адресу.

Навыки: Corel Draw, PhotoShop, Adobe Flash,АД Studio, Ruby, PHP, HTML, CSS, JS, Java, ООП, MVC

Различные CMS и Фреймворки

PHPJavascriptHTMLCSSFlashJavaRubyPhotoshop
Портфолио
Отзывы заказчиков
dramuha
Роман 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$22
10 баллов
8 лет назад
Надо сделать блог на Wordpress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!