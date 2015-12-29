Быстро, качественно, дорого!
Если вы хотите быстро сделать и забыть - это не ко мне.
Если вы хотите качественную работу в нужные сроки - вы по адресу.
Навыки: Corel Draw, PhotoShop, Adobe Flash,АД Studio, Ruby, PHP, HTML, CSS, JS, Java, ООП, MVC
Различные CMS и Фреймворки
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Персональный блог Романа Досова118 просмотров
Отзывы заказчиков
$22
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!