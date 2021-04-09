UchihaOrlxndo

Требуется доработка HTML-верстки веб-приложения и адаптивного сайта. Проект уже близок к завершению, серверная часть готова. Необходимо доработать оставшиеся элементы верстки для завершения работы.
- HTML-верстка24 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется подключить уже готовое API к многостраничному веб-приложению на React Native. Серверная часть завершена, необходимо интегрировать API и обеспечить корректное взаимодействие с версткой. Ожидается опыт работы с React Native и API.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт4 года назад
Есть готовый дизайн. Нужно сверстать за 2-3 неделиHTML-верстка62 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужна верстка Web-приложения по готовому дизайну. После чего подключить уже готовый API. Сроки - 2-3 недели.HTML-верстка11 заявокЗакрыт4 года назад
node js навык работы с графовымы базами данных навык проектирования API и поднятия API навык работы с socket io навык работы с платежными api Нужна реализация бэкенда социальной сети + ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, требуется Frontend разработчик со знанием Flutter или React native (первое желательнее) с навыками подключения апи. Дизайн веб-приложения уже готов и Back end в процессе разработки. Сроки выполнения работы от 2 до 3х месяцев. ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт4 года назад