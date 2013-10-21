Рерайтинг/Копирайтинг/Дипломные, курсовые, рефераты

Опыт работы с текстами (редактирование/рерайтинг/копирайтинг) более 4 лет.

Быстро и качественно. Уникальность 95-100%.

Образование - высшее, Специалист по связям с общественностью (PR)

Языки: Английский язык (свободно)

На данный момент являюсь PR менеджером компании "Евросеть" Дальневосточного филиала.