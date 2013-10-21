Рерайтинг/Копирайтинг/Дипломные, курсовые, рефераты
Опыт работы с текстами (редактирование/рерайтинг/копирайтинг) более 4 лет.
Быстро и качественно. Уникальность 95-100%.
Образование - высшее, Специалист по связям с общественностью (PR)
Языки: Английский язык (свободно)
На данный момент являюсь PR менеджером компании "Евросеть" Дальневосточного филиала.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
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Нейминг и Слоганы
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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