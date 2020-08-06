Обо мне

Я начинающий администратор онлайн-проектов и предлагаю свои услуги по их техническому сопровождению.

Готова сотрудничать на условиях неполной занятости или выполнять разовые задачи.

Образование

Белорусский национальный технический университет, 2004

Факультет энергетического строительства

Курсы, тренинги

Курс "Администратор онлайн-школ", Profreelance, 2020

Тренинг "Сам себе фрилансер" (создание сайта на конструкторе Tilda), PROFREEWORK, 2019

Интенсив "Искусственный интеллект и работа с чат-ботами", PROFREEWORK, 2019

Основные навыки

Создание сайтов на конструкторе Tilda

Создание сайта-визитки, лендинга, многостраничного сайта, интернет-магазина

Адаптация под мобильную версию

Создание и привязка домена

Создание доменной почты

Интеграция с сервисом приема платежей

Базовая настройка (привязка домена, настройка почты для отправки писем и приема обращений, пересылки почты на технические адреса, настройка индивидуальной подписи в сообщениях, установка логотипа, favicon)

Создание виджетов, продуктов и предложений

Интеграция с сайтом

Работа с группами пользователей

Создание тренинга и загрузка уроков

Создание рассылки

Подключение и настройка оплаты

Администрирование проектов

Настройка вебинарной комнаты на Bizon365 и GetCourse c использованием видеокодера OBS

Создание страницы регистрации и интеграция в Tilda

Создание автовебинара, корректировка сценария

Построение автовебинарной воронки, серии писем

Техническая поддержка на вебинарах

Рассылки в Геткурс

Рассылки в Bizon 365

Рассылки в Messenger ( Vk, Facebook, Telegram, Viber) с использованием сервисов BotHelp или Senler (только для VK)

Чат-бот-визитка в сервисе BotMother

Создание презентаций, которые вы сможете использовать для вебинаров, записи уроков или просто для показа своим клиентам

Оформление картинок для постов, внешних ссылок и обложек в социальных сетях

3D обложки для тренингов, курсов

Личные качества

Ответственность, внимательность, дисциплинированность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, отсутствие вредных привычек.