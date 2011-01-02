VasilevskyVadim

В FCKeditor перехватить нажатие enter и выполнить свою функцию javascript. Cтандартный обработчик который дописывает тег или надо отключить Делается это для того, чтобы при нажатии ...
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
14 лет назад
В FCKeditor перехватить нажатие enter и выполнить свою функцию javascript. Cтандартный обработчик который дописывает тег или надо отключить Делается это для того, чтобы при нажатии ...
Нужен готовый скрипт онлайн общения между двумя людьми через медиа сервер red5 или p2p Также необходима небольшая кастомизация С вас пример скрипта + стоимость
1) надо убрать задержки звука и видео при трансляциях 2) решить проблему с эхо при двустороннем общении не через гарнитуру 3) надо решить чтото с тем что некоторые юзеры ...
Нужно реализовать: трансляции, видео чат между двумя и запись видео блогов Сервер настроен (red5 + java), стоят уже трансляции, но есть только swf (человек начал делать и пропал) Сам ...