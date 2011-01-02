VasilevskyVadim

Вадим Василевский VasilevskyVadim

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Online видео чат

    Нужен готовый скрипт онлайн общения между двумя людьми через медиа сервер red5 или p2p Также необходима небольшая кастомизация С вас пример скрипта + стоимость

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настройка red5

    $100

    1) надо убрать задержки звука и видео при трансляциях 2) решить проблему с эхо при двустороннем общении не через гарнитуру 3) надо решить чтото с тем что некоторые юзеры ...

    Настройка сервера/ПО2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Online video

    $500

    Нужно реализовать: трансляции, видео чат между двумя и запись видео блогов Сервер настроен (red5 + java), стоят уже трансляции, но есть только swf (человек начал делать и пропал) Сам ...

    Java
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад