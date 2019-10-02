Vasilisa-Pavlova

Дизайнер интерьера, архитектор

На протяжении 4-х лет я занимаюсь дизайном интерьеров. За это время создала много проектов для совершено различных объектов .Работаю над любыми проектами, большими и маленькими, простыми и сложными, жилыми и общественными.

Задача дизайнера: создать неповторимый интерьер, который будет радовать клиента долгие годы.Каждый объект индивидуален и требует внимательного и нестандартного подхода. Я нацелена на реализацию проектов в жизнь, поэтому предлагаю решения согласно вашим требованиям и бюджету.

Образование:СПбГУПТД институт дизайна пространственной среды, специальность архитектура и дизайн интерьера (бакалавр).СПбГАСУ специальность дизайн архитектурной среды (магистр).

Знание архитектурных программ (ArchiCAD, AutoCAd, Artlantis, 3ds max и corona render), Photoshop, Word, Excel, PowerPoint.

Конкурсы и награды:Декабрь 2014 – март 2015 участие в «Играх Дизайнеров»Май 2015 участие в Конкурсе AV интерьер от производителя лакокрасочных материалов Tikkurila.Ноябрь 2015 участие в конкурсе "Лучший дизайн проект интерьера от NeuHaus"Июнь 2016 победитель конкурса AV интерьер "Лучшее оформление ресторана"Август 2016 Прохождение стажировки по специальности "дизайнер интерьера" Октябрь 2017 Вошла в пятерку финалистов конкурса Арх-проект, номинация Дизайн типовой квартирыДекабрь 2017 Вошла в 10 лучших молодых дизайнеров конкурса "Атмосфера- ProfiДекабрь 2017 вошла в long-list конкурса молодых дизайнеров Design debut

Осуществляю:

1. Проекты перепланировки и дизайна жилых и общественных пространств

2. Проектирование малоэтажных загородных зданий (коттеджей)

3. Подготовка рабочих чертежей к проекту

4. Комплектация и авторский надзор

Обращайтесь, буду рада ответить на вопросы:

[email protected] почта

89112533923

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