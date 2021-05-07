Нужен макет для наработки портфолио, тематика в принципе любая но хотелось бы Архитектурное бюро. Сайт 1 или 2 страницы максимум. Детали и тех. задание обсудим если интересна такая работа.
Дизайн сайтов29 заявок
Закрыт
4 года назад
У вас мало времени и я это ценю.
Хобби, которое плавно перетекло в работу.
Адекватный, со здоровыми амбициями, постоянно совершенствую профессиональные навыки.
На вопросы отвечу в переписке или по FaceTime.
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Нужен макет для наработки портфолио, тематика в принципе любая но хотелось бы Архитектурное бюро. Сайт 1 или 2 страницы максимум. Детали и тех. задание обсудим если интересна такая работа.