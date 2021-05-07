Vihr_dev

Илья Vihr_dev

 
30 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
HTML-верстальщик

У вас мало времени и я это ценю.

Хобби, которое плавно перетекло в работу.

Адекватный, со здоровыми амбициями, постоянно совершенствую профессиональные навыки.

На вопросы отвечу в переписке или по FaceTime.

Стэк технологий:

  • HTML 5
  • CSS 3
  • jQuery
  • препрjцессоры SCSS, SASS
  • GULP
  • Git
  • Photoshop
  • Figma
  • Адаптивная вёрстка
ВК - https://vk.com/id212260871

Facebook - https://www.facebook.com/ilya.pukhovz.5/

instagram - https://www.instagram.com/ilyam_/

behance - https://www.behance.net/vihr_dev/

  • Макет сайта.

    Нужен макет для наработки портфолио, тематика в принципе любая но хотелось бы Архитектурное бюро. Сайт 1 или 2 страницы максимум. Детали и тех. задание обсудим если интересна такая работа.

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    4 года назад