HTML-верстальщик

У вас мало времени и я это ценю.

Хобби, которое плавно перетекло в работу.

Адекватный, со здоровыми амбициями, постоянно совершенствую профессиональные навыки.

На вопросы отвечу в переписке или по FaceTime.

Стэк технологий:

HTML 5

CSS 3

jQuery

препрjцессоры SCSS, SASS

GULP

Git

Photoshop

Figma

Адаптивная вёрстка

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