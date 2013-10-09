Студия: "Вип Ай Ти Тестинг".
Мы группа молодых специалистов в области контроля качества и разработки ПО. Ориентированы на малые и средние предприятия. Проводим тестирование как на собственном оборудовании, так и на стороне клиента. К каждому проекту представляется индивидуальный подход. Ниже представлена основная специфика нашей деятельности. Подробности можно узнать в личном разговоре.
ICQ: 419577414
Тел.: +79165720825
Процесс Тестирования
- Оценка трудоемкости
- Анализ и комментирование документов/требований/описаний
- Разработка и составление тест кейсов
- Выполнение тест кейсов
- Подробное составление дефектов/багов
- Детальный отчет о резултате тестирования
Типы Тестирования
- Черный Яшик (BlackBox)
- Функциональное Тестирование (FunctionalTesting)
- Не-функциональное Тестирование (NonFunctionalTesting)
---- Тестирование удобства использования (UsabilityTesting)
---- Тестирование интерфейса пользователя (UserInterfaceTesting)
---- Регрессионное тестирование (RegressionTesting)
Уровень Тестирования
- Системное тестирование (System/End-to-End testing)
Процесс разработки
- Оценка трудоемкости
- Анализ технического задания, составление прототипа задачи
- Разработка и отладка программного кода
- Внедрение продукта
Профильные платформы и технологии
- C/C++/C#
- JAVA 2
- PHP
- Visual Basic
- SQL
- GUI на базе Windows Forms или WPF
- DirectX/OpenGL