Функциональное тестирование ПО

Студия: "Вип Ай Ти Тестинг".

Мы группа молодых специалистов в области контроля качества и разработки ПО. Ориентированы на малые и средние предприятия. Проводим тестирование как на собственном оборудовании, так и на стороне клиента. К каждому проекту представляется индивидуальный подход. Ниже представлена основная специфика нашей деятельности. Подробности можно узнать в личном разговоре.

ICQ: 419577414

Тел.: +79165720825

Процесс Тестирования

- Оценка трудоемкости

- Анализ и комментирование документов/требований/описаний

- Разработка и составление тест кейсов

- Выполнение тест кейсов

- Подробное составление дефектов/багов

- Детальный отчет о резултате тестирования

Типы Тестирования

- Черный Яшик (BlackBox)

- Функциональное Тестирование (FunctionalTesting)

- Не-функциональное Тестирование (NonFunctionalTesting)

---- Тестирование удобства использования (UsabilityTesting)

---- Тестирование интерфейса пользователя (UserInterfaceTesting)

---- Регрессионное тестирование (RegressionTesting)

Уровень Тестирования

- Системное тестирование (System/End-to-End testing)

Процесс разработки

- Оценка трудоемкости

- Анализ технического задания, составление прототипа задачи

- Разработка и отладка программного кода

- Внедрение продукта

Профильные платформы и технологии

- C/C++/C#

- JAVA 2

- PHP

- Visual Basic

- SQL

- GUI на базе Windows Forms или WPF

- DirectX/OpenGL