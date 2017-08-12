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Каждому заказчику по категориям "Сайт под ключ" и "Интернет-магазин под ключ" +1 месяц послепроектной техподдержки.
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Отзывы заказчиков
$300
3 балла
5 лет назад
К сожалению, сайт так и не был создан с данным исполнителем, так как в течение двух месяцев велась переписка с постоянным переносом сроков выполнения заказа. В итоге я установила себе час Х (ровно через 2 месяца после начала работы над проектом, хотя договоренность на работы по сайту была определена 15-дневным сроком) и в установленный день отказалась от услуг исполнителя, так и не увидев от него НИ ОДНОГО подтверждения ведения хоть каких бы то ни было работ по проекту. В ответ получила сотню неадекватных писем с угрозами и обвинениями. Рекомендовать исполнителя, к сожалению, не могу никому.
Ответный отзыв
Не рекомендую - совершенно однозначно. Разве что, нужно брать предоплату и предварительно составлять четкое техзадание (было бы неплохо также и подписать договор). Разумеется, это моя индивидуальная точка зрения. Постановка задачи - минимальная. Человек не смог предоставить даже ту информацию, которую обязался предоставить в описании проекта. Даже спустя огромные промежутки времени. Была выслана только совсем небольшая часть материалов. Заказчик не смог даже определиться с примерами проектов, которые ему нравятся. Даже отдаленно. Не удалось получить вразумительные ответы и по предпочитаемой цветовой гамме. Большинство вопросов по проекту заказчиком просто игнорировались, а полученные ответы фактически не давали ясного видения. Был предоставлен только один пример от начинающих разработчиков. Да и то такой, который отражает просто общую тематику проекта. Заказчик периодически пропадал. Не выходил на связь. Поддержка связи просто кошмарная. Человек не считает необходимым вести переписку в привычном формате, отвечая письмом на письмо. Ответами своими удостаивал только изредка. Да и то, - только на некоторую часть вопросов. Заказчик ждал и никак не сетовал на сроки, ничего не возражал, все было похоже на то, что она совершенно никуда не спешит. Дэдлайн не обсуждался (даже не поднимался вопрос об этом), но в одностороннем порядке заказчик неожиданно прервал сотрудничество и отказался от оплаты. Пояснив это продолжительными задержками со стороны исполнителя. Причем предложение принять проект в тот же день, когда заказчик, с его же слов, еще был готов принять проект, заказчик не удостоил ответом (проигнорировал, т.е. отказался). Поэтому сложилось стойкое впечатление, что заказчик просто искал повод для отказа ввиду каких-то своих дополнительных обстоятельств субъективного характера. Впечатление о сотрудничестве совершенно отрицательное. Если заказчик, считает, что мои слова где-то в чем-то несправедливы по отношению к нему, я готов принять его критику и привести выдержки из переписки в доказательство своих слов... Если я в чем-то неправ, я обязательно отредактирую этот отзыв и укажу более объективную информацию.
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