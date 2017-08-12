Не рекомендую - совершенно однозначно. Разве что, нужно брать предоплату и предварительно составлять четкое техзадание (было бы неплохо также и подписать договор). Разумеется, это моя индивидуальная точка зрения. Постановка задачи - минимальная. Человек не смог предоставить даже ту информацию, которую обязался предоставить в описании проекта. Даже спустя огромные промежутки времени. Была выслана только совсем небольшая часть материалов. Заказчик не смог даже определиться с примерами проектов, которые ему нравятся. Даже отдаленно. Не удалось получить вразумительные ответы и по предпочитаемой цветовой гамме. Большинство вопросов по проекту заказчиком просто игнорировались, а полученные ответы фактически не давали ясного видения. Был предоставлен только один пример от начинающих разработчиков. Да и то такой, который отражает просто общую тематику проекта. Заказчик периодически пропадал. Не выходил на связь. Поддержка связи просто кошмарная. Человек не считает необходимым вести переписку в привычном формате, отвечая письмом на письмо. Ответами своими удостаивал только изредка. Да и то, - только на некоторую часть вопросов. Заказчик ждал и никак не сетовал на сроки, ничего не возражал, все было похоже на то, что она совершенно никуда не спешит. Дэдлайн не обсуждался (даже не поднимался вопрос об этом), но в одностороннем порядке заказчик неожиданно прервал сотрудничество и отказался от оплаты. Пояснив это продолжительными задержками со стороны исполнителя. Причем предложение принять проект в тот же день, когда заказчик, с его же слов, еще был готов принять проект, заказчик не удостоил ответом (проигнорировал, т.е. отказался). Поэтому сложилось стойкое впечатление, что заказчик просто искал повод для отказа ввиду каких-то своих дополнительных обстоятельств субъективного характера. Впечатление о сотрудничестве совершенно отрицательное. Если заказчик, считает, что мои слова где-то в чем-то несправедливы по отношению к нему, я готов принять его критику и привести выдержки из переписки в доказательство своих слов... Если я в чем-то неправ, я обязательно отредактирую этот отзыв и укажу более объективную информацию.