Подробнее о нашей компании Вы можете узнать на сайте WebOazis76.ru

Создание сайтов под ключ на CMS Wordpress, уникальный дизайн PSD любой сложности и стиля.

Продающие магазины и красивые Landing Page, респонсивный дизайн и сайты.

Быстро, качественно, со вкусом.

Примеры работ:

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------------------------------SEO — ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ----------------------------------

Мы обеспечиваем комплексное продвижение любых сайтов: SEO-аналитику, внутреннюю оптимизацию, текстовое наполнение, закупку ссылок и раскрутку в социальных сетях.

Быстрая слаженная работа обеспечивается тем, что все специалисты находятся в одном офисе, расположенном в Рыбинске.

Основной принцип работы — продвижение внутренней оптимизацией и закупкой вечных статейных ссылок. Как правило, процесс длится 6–9 месяцев:

1 месяц — аналитика, составления ядра и внутренняя оптимизация ресурса.

3–6 месяцы — закупка ссылок, эмуляция поведенческих факторов, наполнение контентом.

6–9 месяцы — докупаются ссылки и прорабатываются дополнительные стороны оптимизации.

Внимание! Мы не работаем с автобиржами ссылок, не используем черных методов оптимизации, не крутим сайт по каталогам. Благодаря такому подходу мы можем гарантировать, что Ваш ресурс не попадет под бан поисковых систем, а ваш бизнес процветать

Подробнее — http://weboazis76.ru/?p=101/...

-----------------------------КОПИРАЙТИНГ И РЕРАЙТИНГ------------------------------------

В нашем штате работает 4 копирайтера (с техническим и филологическим образованием), способных выдавать текст различной направленности: от красоты и здоровья до настройки роутеров и статей про автомобили. Все цены указаны за 1000 знаков без пробелов.

Копирайтинг:

- общая тематика — 50-70 руб. ; специальная тематика — 70-100 руб .

Рерайтинг:

- общая тематика — 30-50 руб ; специальная тематика — 50–80руб .

SEO — копирайтинг:

- общая тематика — 70-100 руб$ ; специальная тематика — 90-130руб .

------------------------------------СОЗДАНИЕ САЙТОВ-----------------------------------------

В нашем офисе работают PHP-программист, дизайер и верстальщик. Для больших проектов мы привлекаем дополнительных специалистов (только тех, с которыми уже работали).

Сайт-визитка с типовой структурой и шаблонным дизайном — от 3000 руб.;

Сайт-визитка с индивидуальным дизайном — от 6000 руб;

Корпоративный сайт (15 страниц и более) с типовой структурой и шаблонным дизайном — от 7500 руб;

Корпоративный сайт (15 страниц и более) с индивидуальным дизайном — от 12200 руб;

Интернет магазин с типовой структурой и шаблонным дизайном — от 7800 руб;

Интернет магазин с индивидуальным дизайном — от 17000 руб;

Интеграция с CRM и ERP системами — по индивидуальным расценкам;

Доработка существующих ресурсов (почасово) — от 400 до 700;

Подробнее — http://weboazis76.ru ...

---------------------------------------Разработка под 1С--------------------------------------------

Разработка отчетов любой сложности под любые конфигурации 1С, платформы 8.2 и 8.3.

Удаленное обновление конфигураций.

Разработка индивидуальных решений под нужды организации.