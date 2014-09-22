Создание сайтов под ключ на CMS Wordpress, уникальный дизайн PSD любой сложности и стиля.
Продающие магазины и красивые Landing Page, респонсивный дизайн и сайты.
Быстро, качественно, со вкусом.
Примеры работ:
http://weboazis76.ru/?page_id=144
http://weboazis76.ru/?page_id=194
------------------------------SEO — ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ----------------------------------
Мы обеспечиваем комплексное продвижение любых сайтов: SEO-аналитику, внутреннюю оптимизацию, текстовое наполнение, закупку ссылок и раскрутку в социальных сетях.
Быстрая слаженная работа обеспечивается тем, что все специалисты находятся в одном офисе, расположенном в Рыбинске.
Основной принцип работы — продвижение внутренней оптимизацией и закупкой вечных статейных ссылок. Как правило, процесс длится 6–9 месяцев:
1 месяц — аналитика, составления ядра и внутренняя оптимизация ресурса.
3–6 месяцы — закупка ссылок, эмуляция поведенческих факторов, наполнение контентом.
6–9 месяцы — докупаются ссылки и прорабатываются дополнительные стороны оптимизации.
Внимание! Мы не работаем с автобиржами ссылок, не используем черных методов оптимизации, не крутим сайт по каталогам. Благодаря такому подходу мы можем гарантировать, что Ваш ресурс не попадет под бан поисковых систем, а ваш бизнес процветать
Подробнее — http://weboazis76.ru/?p=101/...
-----------------------------КОПИРАЙТИНГ И РЕРАЙТИНГ------------------------------------
В нашем штате работает 4 копирайтера (с техническим и филологическим образованием), способных выдавать текст различной направленности: от красоты и здоровья до настройки роутеров и статей про автомобили. Все цены указаны за 1000 знаков без пробелов.
Копирайтинг:
- общая тематика — 50-70 руб. ; специальная тематика — 70-100 руб .
Рерайтинг:
- общая тематика — 30-50 руб ; специальная тематика — 50–80руб .
SEO — копирайтинг:
- общая тематика — 70-100 руб$ ; специальная тематика — 90-130руб .
------------------------------------СОЗДАНИЕ САЙТОВ-----------------------------------------
В нашем офисе работают PHP-программист, дизайер и верстальщик. Для больших проектов мы привлекаем дополнительных специалистов (только тех, с которыми уже работали).
Сайт-визитка с типовой структурой и шаблонным дизайном — от 3000 руб.;
Сайт-визитка с индивидуальным дизайном — от 6000 руб;
Корпоративный сайт (15 страниц и более) с типовой структурой и шаблонным дизайном — от 7500 руб;
Корпоративный сайт (15 страниц и более) с индивидуальным дизайном — от 12200 руб;
Интернет магазин с типовой структурой и шаблонным дизайном — от 7800 руб;
Интернет магазин с индивидуальным дизайном — от 17000 руб;
Интеграция с CRM и ERP системами — по индивидуальным расценкам;
Доработка существующих ресурсов (почасово) — от 400 до 700;
Подробнее — http://weboazis76.ru ...
---------------------------------------Разработка под 1С--------------------------------------------
Разработка отчетов любой сложности под любые конфигурации 1С, платформы 8.2 и 8.3.
Удаленное обновление конфигураций.
Разработка индивидуальных решений под нужды организации.
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