Нужен опытный верстальщик для создания лендоса с уже готового дизайн-макета. Хоть и суперсложных элементов нет, но работа всё равно непростая. Плюс, если у тебя появятся дополнительные предложения по поводу функционала, я открыт к предложениям ; ...
Проджект-менеджер в сфере интернет-маркетинга.
Являюсь ведущим маркетологом и управляющим команды специалистов, и вместе мы занимаемся комплексным продвижением продукта/услуги, работая над проектами "под ключ".
Спектр услуг, которые мы оказываем:
– Создание сайтов;
– Контекстная реклама;
– Создание пабликов в социальных сетях (SMM);
– Таргетированная реклама.
А также примыкающие ко всем вышеописанным пунктам плюшки по типу:
– SEO оптимизации сайта;
– Автоворонки, чат-боты, рассылки в соцсетях;
И многое другое.
- HTML-верстка59 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен опытный дизайнер для отрисовки продуманного макета будущего веб-сайта на основании уже готового прототипа и проведённого маркетингового исследования продукта, ЦА. Детали проекта обсудим в ЛС. Оставляй заявку с обязательным указанием: - вилки цен в зависимости от ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен опытный копирайтер для создания продуманного прототипа будущего сайта размером, максимум, до 15 экранов. (Можно меньше, если уместишь всё нужное) Маркетинговое исследование продукта и его ЦА уже проведено. Детали проекта обсудим в ЛС. Оставляй заявку ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт2 года назад
По проекту в нише одежды нужен таргетолог ВКонтакте, чтобы лить трафик на сообщество. Маркетинговое исследование уже есть, осталось только ознакомиться. На тебе настройка и последующая оптимизация рекламы, если покажешь хорошие результаты в первый месяц) Оставляй заявку ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт2 года назад
По проекту в нише одежды нужно лить трафик через контекстную рекламу Яндекс.Директ на сайт. Маркетинговое исследование уже есть, осталось только ознакомиться. На тебе настройка и последующая оптимизация рекламы, если покажешь хорошие результаты в первый месяц) Оставляй ...Контекстная реклама10 заявокЗакрыт2 года назад
По проекту в нише одежды нужно сверстать лендос с уже готового дизайн-макета. 15 экранов, какого-то особо сложного функционала и сложных анимаций нет. Но если у тебя появятся предложения, буду готов обсудить) Оставляй заявку с ...HTML-верстка53 заявкиЗакрыт2 года назад
По проекту в нише одежды для сайта нужно создать дизайн-макет на основании уже готового прототипа и проведённого маркетингового исследования продукта и ЦА. Оставляй заявку с обязательным указанием: - вилки цен за свои услуги; - примерами работ.Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт2 года назад
По проекту в нише одежды (пока худи, футболки) для сайта нужно создать прототип до 15 экранов по уже проведённому маркетинговому исследованию продукта и ЦА. Оставляй заявку с обязательным указанием: - вилки цен за свои услуги; - ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт2 года назад