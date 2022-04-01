Wh1teman

Роман Wh1teman

 
21 годКазахстан/Павлодар
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Избавлю от проблемы с поиском клиентов и загружу проектами ;)

Проджект-менеджер в сфере интернет-маркетинга.

Являюсь ведущим маркетологом и управляющим команды специалистов, и вместе мы занимаемся комплексным продвижением продукта/услуги, работая над проектами "под ключ".

Спектр услуг, которые мы оказываем:

– Создание сайтов;

– Контекстная реклама;

– Создание пабликов в социальных сетях (SMM);

– Таргетированная реклама.

А также примыкающие ко всем вышеописанным пунктам плюшки по типу:

– SEO оптимизации сайта;

– Автоворонки, чат-боты, рассылки в соцсетях;

И многое другое.

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  • Вёрстка веб-сайта – верстальщик, веб-мастер.

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    HTML-верстка59 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн сайта – веб-дизайнер.

    Нужен опытный дизайнер для отрисовки продуманного макета будущего веб-сайта на основании уже готового прототипа и проведённого маркетингового исследования продукта, ЦА. Детали проекта обсудим в ЛС. Оставляй заявку с обязательным указанием: - вилки цен в зависимости от ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание прототипа – копирайтер / прототипировщик.

    Нужен опытный копирайтер для создания продуманного прототипа будущего сайта размером, максимум, до 15 экранов. (Можно меньше, если уместишь всё нужное) Маркетинговое исследование продукта и его ЦА уже проведено. Детали проекта обсудим в ЛС. Оставляй заявку ...

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    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка таргетированной рекламы – таргетолог.

    По проекту в нише одежды нужен таргетолог ВКонтакте, чтобы лить трафик на сообщество. Маркетинговое исследование уже есть, осталось только ознакомиться. На тебе настройка и последующая оптимизация рекламы, если покажешь хорошие результаты в первый месяц) Оставляй заявку ...

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка контекстной рекламы – контекстолог.

    По проекту в нише одежды нужно лить трафик через контекстную рекламу Яндекс.Директ на сайт. Маркетинговое исследование уже есть, осталось только ознакомиться. На тебе настройка и последующая оптимизация рекламы, если покажешь хорошие результаты в первый месяц) Оставляй ...

    Контекстная реклама10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Вёрстка – верстальщик.

    По проекту в нише одежды нужно сверстать лендос с уже готового дизайн-макета. 15 экранов, какого-то особо сложного функционала и сложных анимаций нет. Но если у тебя появятся предложения, буду готов обсудить) Оставляй заявку с ...

    HTML-верстка53 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн – дизайнер.

    По проекту в нише одежды для сайта нужно создать дизайн-макет на основании уже готового прототипа и проведённого маркетингового исследования продукта и ЦА. Оставляй заявку с обязательным указанием: - вилки цен за свои услуги; - примерами работ.

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание прототипа – прототипировщик / копирайтер.

    По проекту в нише одежды (пока худи, футболки) для сайта нужно создать прототип до 15 экранов по уже проведённому маркетинговому исследованию продукта и ЦА. Оставляй заявку с обязательным указанием: - вилки цен за свои услуги; - ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    2 года назад