Привет! Меня зовут Яна, я Ui/Ux дизайне. Опыт работы в этой профессии 1 год, до этого изучала графический дизайн.

Мои работы можно посмотреть по ссылке в Figma в конце письма). Делаю нестандартные, нешаблонные, интересные, индивидуальные дизайны. Работаю на Auto layout, с компонентами и UI-китами.

Сделала логистическую платформу, которая работает уже несколько месяцев -это сайт https://ocas.pl

Так же моя работа - это сайт для бюро, предоставляющее бухгалтерские услуги, который так же успешно запущен в работу: https://globalaccountingplus.pl (без меня его сами корректировала, первоначальный макет у меня в фигме)

Ещё один мой коммерческий проект - https://steelgroupoa.com

Также умею делать полиграфическую продукцию (банеры, брошюры, рекламки, визитки и прочее), подготавливаю их к печати, правки делаю в кротчайшие сроки.

Прошла курс в IT-Академии - "Веб-дизайн и дизайн мобильных интерфейсов", также я прошла курсы в этой же академии по “Photoshop” и "Figma". Работала над дипломным проектом. Это приложение для телефона по покупке-продаже комплектов мебели (б/у), которые продавцы могут формировать сами.

Слежу за трендами, хорошо владею Photoshop и Figma, Adobe Illustrator, знакома Blender, Tilda, умею делать маски для Instagram в Spark AR. Люблю и интересуюсь играми на PlayStation. Занимаюсь спортом, люблю животных, обожаю кинематограф - особенно вселенные Marvel и Star Wars)) Коллекционирую разные классные штуки: фигурки, комиксы, энциклопедии книги и много всего разного) Читаю!! Из последнего что понравилось сильно книга Ричарда Шеперда «Неестественные причины» и "Кради как художник" Остина Клеона. А какая у вас любимая книга?

Я безграничный кладезь интересных идей, креативных решений и бесконечной фантазии, но конечно же мне нужен иногда и Behance для подзарядки)) Будем креативить, придумывать новые решения для пользователей, чтобы они были довольны, а соответственно довольны и мы!))

Мои работы: https://www.figma.com/file/9pQXkREI1Lux6uYAQwYth4?comments-enabled=1

Мой Telegram: @Yana_Osipova_O

Буду рада пообщаться! 😃