Ygrigoretzzz

Всем привет! Нужно вести аккаунта Instagram модели. Весь контент я предоставлю, таргет буду делать самостоятельно. Вести аккаунт необходимо на английском языке. Что требуется: 1) выкладывание постов в ленту и сторис каждые 1-2 дня. Это можно делать ...