Ygrigoretzzz

Всем привет! Есть jpg картинка. Нужно доработать изображённый на ней пример необычного дома и сделать 3D модель, для последующей печати на 3D принтере. Желательно, чтобы специалист был с архитектурным образованием.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
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