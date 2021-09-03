Ygrigoretzzz

Юра Ygrigoretzzz

 
34 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Скромный труженик, не заметный герой
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработать и создать 3D модель из картинки

    Всем привет! Есть jpg картинка. Нужно доработать изображённый на ней пример необычного дома и сделать 3D модель, для последующей печати на 3D принтере. Желательно, чтобы специалист был с архитектурным образованием.

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Ведение Instagram на английском языке

    Всем привет! Нужно вести аккаунта Instagram модели. Весь контент я предоставлю, таргет буду делать самостоятельно. Вести аккаунт необходимо на английском языке. Что требуется: 1) выкладывание постов в ленту и сторис каждые 1-2 дня. Это можно делать ...

    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Обработка интерьерных фотографий

    Привет! Нужна ретушь фотографий интерьера. По обработке нужно следующее: 1) выравнивать фото по вертикали и горизонтали 2) создание HDR фото (все снималось с разной экспозицией) 3) затирание кондиционеров и батарей 4) добавление контраста, резкозти, выравнивание ББ 5) убирать мелкие косяки ...

    Обработка фотографий10 заявок
    Закрыт
    2 года назад