Инженер по тестированию ПО

Обладаю знаниями о методологиях разработки ПО, понимаю суть цикла разработки ПО, умею составлять тестовую документацию. Имею опыт написания тест-кейсов в TestRail, составления баг-репортов в Jira. Знаю следующие техники тест-дизайна:

Анализ граничных значений Таблица принятия решений Анализ классов эквивалентности Попарное тестирование / Pairwise Проверка типов данных.

Обладаю базой знаний об архитектуре REST API, имею опыт проведения тестирования API в Postman. Умею работать с базой данных, владею основами языка SQL. Имею опыт работы с эмуляторами, тестирую в ОС: iOS, Android; Браузерах: Google, Safari, Yandex. Изучаю JavaScript для написания автоматизированных тестов.