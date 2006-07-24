Инженер по тестированию ПО
Обладаю знаниями о методологиях разработки ПО, понимаю суть цикла разработки ПО, умею составлять тестовую документацию. Имею опыт написания тест-кейсов в TestRail, составления баг-репортов в Jira. Знаю следующие техники тест-дизайна:
Анализ граничных значений
Таблица принятия решений
Анализ классов эквивалентности
Попарное тестирование / Pairwise
Проверка типов данных.
Обладаю базой знаний об архитектуре REST API, имею опыт проведения тестирования API в Postman. Умею работать с базой данных, владею основами языка SQL. Имею опыт работы с эмуляторами, тестирую в ОС: iOS, Android; Браузерах: Google, Safari, Yandex. Изучаю JavaScript для написания автоматизированных тестов.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Баг-репорты3 просмотра
- Резюме (английский язык)2 просмотра
- Сертификатнет просмотров
Тестирование сайтов
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