YuKotov

Юрий Котов YuKotov

 
18 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Инженер по тестированию ПО

Обладаю знаниями о методологиях разработки ПО, понимаю суть цикла разработки ПО, умею составлять тестовую документацию. Имею опыт написания тест-кейсов в TestRail, составления баг-репортов в Jira. Знаю следующие техники тест-дизайна:

  1. Анализ граничных значений

  2. Таблица принятия решений

  3. Анализ классов эквивалентности

  4. Попарное тестирование / Pairwise

  5. Проверка типов данных.

Обладаю базой знаний об архитектуре REST API, имею опыт проведения тестирования API в Postman. Умею работать с базой данных, владею основами языка SQL. Имею опыт работы с эмуляторами, тестирую в ОС: iOS, Android; Браузерах: Google, Safari, Yandex. Изучаю JavaScript для написания автоматизированных тестов.

Портфолио

Тестирование сайтов
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